Videó: Callum Styles bombagólt lőtt a Championshipben
Callum Styles főszereplő volt a West Bromwich Albion–Charlton Athletic Championship-mérkőzésen: az 59. percben vezető gólt szerzett, ráadásul nem is akármilyet (videón lejjebb). A bajnoki végül 1–1-es döntetlennel zárult, a magyar válogatott játékos végig a pályán volt.
Ausztriában rangadót rendeztek Damir Redzic és Bolla Bendegúz csapatai, vagyis a Salzburg és a Rapid között, ám előbbi nem játszott, míg utóbbi nagy vereségbe szaladt bele társaival. A salzburgiak 5–1-re kiütötték a bécsieket.
SZEPTEMBER 2., SZERDA
ANGLIA
Championship
West Bromwich Albion–Charlton Athletic 1–1
WBA: Callum Styles végigjátszotta a meccset, az 59. percben gólt szerzett.
AUSZTRIA
Bundesliga
Salzburg–SK Rapid 5–1
Salzburg: Redzic Damir nem volt ott a keretben.
SK Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a meccset.
GÖRÖGORSZÁG
Görög Kupa, alapszakasz
AEK Athén–Arisz 2–0
AEK Athén: Varga Barnabás nem volt ott a keretbe, Vitális Milán nem állt be csereként.
HORVÁTORSZÁG
Prva NL (II. osztály)
Dugopolje–Karlovac 2–2
Karlovac: Geiger Bálint nem volt ott a keretben.
IRÁN
Persian Gulf Pro League
Eszteglal–Perszepolisz 1–1
Perszepolisz: Gera Dániel nem volt ott a keretben.
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
Gloria Bistrita–Csíkszereda 0–2
Csíkszereda: Hegedűs János és Szabó Alex végigjátszotta a találkozót, Czékus Ádám kezdett, gólpasszt adott, majd sárga lapot kapott, a 79. percben Pászka Lóránd váltotta, Magyar Zsolt és Tajti Mátyás kezdőként 58 percet játszott, Horváth Artúr és Eppel Márton állt a be a helyükre, utóbbi sárga lapot kapott, majd gólt szerzett, Szalay Szabolcs is az 58. percben lépett pályára, Ódor Máté eltiltását töltötte.
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, 2. forduló
Fülek–Besztercebánya 0–2
Besztercebánya: Szánthó Regő nem állt be csereként.