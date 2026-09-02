Videó: Callum Styles bombagólt lőtt a Championshipben

Callum Styles főszereplő volt a West Bromwich Albion–Charlton Athletic Championship-mérkőzésen: az 59. percben vezető gólt szerzett, ráadásul nem is akármilyet (videón lejjebb). A bajnoki végül 1–1-es döntetlennel zárult, a magyar válogatott játékos végig a pályán volt.

🚨 Callum Styles what a strike.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 West Brom 1-0 Charltonpic.twitter.com/DbjoVj9FLJ — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 2, 2026

Ausztriában rangadót rendeztek Damir Redzic és Bolla Bendegúz csapatai, vagyis a Salzburg és a Rapid között, ám előbbi nem játszott, míg utóbbi nagy vereségbe szaladt bele társaival. A salzburgiak 5–1-re kiütötték a bécsieket.

SZEPTEMBER 2., SZERDA

ANGLIA

Championship

West Bromwich Albion–Charlton Athletic 1–1

WBA: Callum Styles végigjátszotta a meccset, az 59. percben gólt szerzett.

AUSZTRIA

Bundesliga

Salzburg–SK Rapid 5–1

Salzburg: Redzic Damir nem volt ott a keretben.

SK Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a meccset.

GÖRÖGORSZÁG

Görög Kupa, alapszakasz

AEK Athén–Arisz 2–0

AEK Athén: Varga Barnabás nem volt ott a keretbe, Vitális Milán nem állt be csereként.

HORVÁTORSZÁG

Prva NL (II. osztály)

Dugopolje–Karlovac 2–2

Karlovac: Geiger Bálint nem volt ott a keretben.

IRÁN

Persian Gulf Pro League

Eszteglal–Perszepolisz 1–1

Perszepolisz: Gera Dániel nem volt ott a keretben.

ROMÁNIA

Román Kupa, csoportkör

Gloria Bistrita–Csíkszereda 0–2

Csíkszereda: Hegedűs János és Szabó Alex végigjátszotta a találkozót, Czékus Ádám kezdett, gólpasszt adott, majd sárga lapot kapott, a 79. percben Pászka Lóránd váltotta, Magyar Zsolt és Tajti Mátyás kezdőként 58 percet játszott, Horváth Artúr és Eppel Márton állt a be a helyükre, utóbbi sárga lapot kapott, majd gólt szerzett, Szalay Szabolcs is az 58. percben lépett pályára, Ódor Máté eltiltását töltötte.

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, 2. forduló

Fülek–Besztercebánya 0–2

Besztercebánya: Szánthó Regő nem állt be csereként.