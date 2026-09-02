Nemzeti Sportrádió

Videó: Callum Styles bombagólt lőtt a Championshipben

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.09.02. 22:46
Callum Styles gólt lőtt a Championshipben (Fotó: Getty Images)
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Szerdán légiósaink közül Callum Styles teljesített kiemelkedően: a West Brom színeiben gólt szerzett a Charlton elleni 1–1-re végződő Championship-mérkőzésen.

 

Callum Styles főszereplő volt a West Bromwich Albion–Charlton Athletic Championship-mérkőzésen: az 59. percben vezető gólt szerzett, ráadásul nem is akármilyet (videón lejjebb). A bajnoki végül 1–1-es döntetlennel zárult, a magyar válogatott játékos végig a pályán volt.

Ausztriában rangadót rendeztek Damir Redzic és Bolla Bendegúz csapatai, vagyis a Salzburg és a Rapid között, ám előbbi nem játszott, míg utóbbi nagy vereségbe szaladt bele társaival. A salzburgiak 5–1-re kiütötték a bécsieket.

 SZEPTEMBER 2., SZERDA

ANGLIA
Championship
West Bromwich Albion–Charlton Athletic 1–1 
WBA: Callum Styles végigjátszotta a meccset, az 59. percben gólt szerzett.  

AUSZTRIA
Bundesliga
Salzburg–SK Rapid  5–1 
Salzburg: Redzic Damir nem volt ott a keretben. 
SK Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a meccset. 

GÖRÖGORSZÁG
Görög Kupa, alapszakasz
AEK Athén–Arisz 2–0 
AEK Athén: Varga Barnabás nem volt ott a keretbe, Vitális Milán nem állt be csereként.

HORVÁTORSZÁG 
Prva NL (II. osztály)
Dugopolje–Karlovac 2–2
Karlovac: Geiger Bálint nem volt ott a keretben. 

IRÁN
Persian Gulf Pro League
Eszteglal–Perszepolisz 1–1 
Perszepolisz: Gera Dániel nem volt ott a keretben. 

ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
Gloria Bistrita–Csíkszereda 0–2
Csíkszereda: Hegedűs János és Szabó Alex végigjátszotta a találkozót, Czékus Ádám kezdett, gólpasszt adott, majd sárga lapot kapott, a 79. percben Pászka Lóránd váltotta, Magyar Zsolt és Tajti Mátyás kezdőként 58 percet játszott, Horváth Artúr és Eppel Márton állt a be a helyükre, utóbbi sárga lapot kapott, majd gólt szerzett, Szalay Szabolcs is az 58. percben lépett pályára, Ódor Máté eltiltását töltötte. 

SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, 2. forduló
Fülek–Besztercebánya 0–2
Besztercebánya: Szánthó Regő nem állt be csereként. 

 

légiósok Callum Styles légiósprogram
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