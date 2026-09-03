Újra Varga Barnabás csapattársa lett az Európa-bajnok középpályás

Joao Mário a 2025–2026-os idényben a bajnoki cím megszerzésének egyik fontos szereplője volt: május 10-én, a Panathinaikosz elleni mérkőzésen a ráadásban ő szerezte a győztes gólt, amellyel az akkor már Varga Barnabást foglalkoztató AEK biztossá tette elsőségét. Az athéniakhoz nyáron Vitális Milán is csatlakozott az ETO FC-től.

Mário a Sporting CP-ben nevelkedett, majd az Internazionale és a Benfica játékosa is volt, utóbbival portugál bajnoki címet is nyert. 2024 óta a Besiktast erősítette, leszámítva az athéni kitérőt (kölcsön). A rutinos játékos ezúttal véglegesen írt alá, 2028-ig szól a szerződése.

A 33 éves Mário eddig 56 alkalommal szerepelt a portugál válogatottban, három gólt szerzett. A 2016-os, megnyert Európa-bajnokság mellett a 2018-as és a 2022-es világbajnokságon is pályára lépett.