Európai kézilabdaligák: Palasics Kristóf tizennyolc védése a Bundesligában

A kapujára menő lövések több mint felét kivédte a magyar válogatott Palasics Kristóf az MT Melsungennek a Göppingen ellen aratott győzelem alkalmával a német férfi kézilabda Bundesligában.
A válogatott Palasics Kristóf 18 védéssel járult hozzá az MT Melsungen 31–18-as hazai győzelméhez a Göppingen ellen a német férfi kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján. A liga honlapja szerint a kapus 57 és fél percet töltött a pályán és 51 százalékos hatékonysággal védett.
A német női élvonalban Farkas Johanna kilenc gólja és Suba Sára három védése ellenére a TuS Metzingen 40–28-ra kikapott a HSG Blomberg-Lippe otthonában.
Albek Anna hét, az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra két góllal járult hozzá a Bajnokok Ligája-címvédő Metz HB 31–22-es hazai győzelméhez a Plan de Cuques ellen a francia női bajnokságban.
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