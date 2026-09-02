Európai kézilabdaligák: Palasics Kristóf tizennyolc védése a Bundesligában

A válogatott Palasics Kristóf 18 védéssel járult hozzá az MT Melsungen 31–18-as hazai győzelméhez a Göppingen ellen a német férfi kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján. A liga honlapja szerint a kapus 57 és fél percet töltött a pályán és 51 százalékos hatékonysággal védett.

A német női élvonalban Farkas Johanna kilenc gólja és Suba Sára három védése ellenére a TuS Metzingen 40–28-ra kikapott a HSG Blomberg-Lippe otthonában.

Albek Anna hét, az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra két góllal járult hozzá a Bajnokok Ligája-címvédő Metz HB 31–22-es hazai győzelméhez a Plan de Cuques ellen a francia női bajnokságban.