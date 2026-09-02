Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Palasics Kristóf tizennyolc védése a Bundesligában

2026.09.02. 22:26
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Palasics Kristóf remekelt (Fotó: Imago Images)
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Vámos Petra légiósok Palasics Kristóf Albek Anna
A kapujára menő lövések több mint felét kivédte a magyar válogatott Palasics Kristóf az MT Melsungennek a Göppingen ellen aratott győzelem alkalmával a német férfi kézilabda Bundesligában.

A válogatott Palasics Kristóf 18 védéssel járult hozzá az MT Melsungen 31–18-as hazai győzelméhez a Göppingen ellen a német férfi kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján. A liga honlapja szerint a kapus 57 és fél percet töltött a pályán és 51 százalékos hatékonysággal védett.

A német női élvonalban Farkas Johanna kilenc gólja és Suba Sára három védése ellenére a TuS Metzingen 40–28-ra kikapott a HSG Blomberg-Lippe otthonában.

Albek Anna hét, az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra két góllal járult hozzá a Bajnokok Ligája-címvédő Metz HB 31–22-es hazai győzelméhez a Plan de Cuques ellen a francia női bajnokságban.

 

Vámos Petra légiósok Palasics Kristóf Albek Anna
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