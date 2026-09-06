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Antonelli monzai győzelmével végleg eldőlt a bajnoki cím sorsa?

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.06. 19:32
Antonelli büszkén lengethette az olasz zászlót Monzában az elképesztő győzelme után (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Andrea Kimi Antonelli Olasz Nagydíj Max Verstappen George Russell Formula–1 Mercedes
Andrea Kimi Antonelli káprázatos győzelmet aratott a Formula–1-es Olasz Nagydíj versenyén, és 66 pontra növelte az előnyét az összetettben. A bajnoki éllovas a motorbüntetése után álmodni sem mert a sikerről, de végül hatvan év után ő lett az első olasz, aki hazai közönség előtt ünnepelhetett. Az előzetesen egyértelmű favoritnak tartott George Russellnek eközben meg kellett elégednie a második hellyel. A dobogó alsó fokára Max Verstappen állhatott fel, aki számtalan csatát vívott a monzai vasárnapon.

Andrea Kimi Antonelli győzelmi teher nélkül érkezett meg a hazai nagydíjára, Monzába, majd vasárnap a tizenkilencedik rajtkockából indulva elsőként szelte át a célvonalat az őt ünneplő közönség előtt. Az olasz versenyző a motorbüntetése után álmodni sem mert a sikerről, és a Mercedes egyértelműen az első sorból elrugaszkodó George Russelltől várta a győzelmet. A brit azonban nem tudott megálljt parancsolni a fiatal csapattársának, aki páratlan tempót diktált, s sorra mutatta be az előzéseket. 

A pályán a két Mercedes-pilóta is egymásra talált, méghozzá több felvonásban: a kettős először a 18. körben csapott össze egymással, amikor Antonelli átvette a vezetést, amit több pozíciócsere is követett, mielőtt Russell újra stabilizálta volna az első helyet. A Lance Stroll leállása miatt a 28. körben előidézett virtuális biztonsági szakasz azonban egy időre szüneteltette a küzdelmet, hiszen míg Russell továbbment, Antonelli kijött kerékcserére. Az olasz a hatodik helyről kezdte meg az újabb felzárkózást, és már a 37. körben visszajött a második pozícióba. 

Russell ekkor több mint 8 másodperccel vezetett, de Antonelli az 50. körben már támadta őt. Ugyan az olasz a kavicságyat is megjárta a csörte közben, visszavette a vezetést, amit már nem is engedett ki a kezei közül. Antonelli közel négy másodperc előnnyel szelte át elsőként a célvonalat, és szerezte meg pályafutása és egyben szezonbeli hetedik győzelmét, amivel épp csapattársát érte utol a vonatkozó örökranglistán. A hazai közönség hatvan év után ünnepelhetett újra hazai sikert: Antonelli meghatódva hallgatta végig az olasz himnuszt a különleges monzai pódium tetején. 

Az egyéni vb-összetettben az előnyét 66 pontra növelő olasz már a hétvége elmondta, hogy felszabadítóan hat rá, hogy a motorbüntetés miatt nincs győzelmi kényszerben hazai pályán, és ez a vasárnapi vezetésében is megmutatkozott. „Egyáltalán nem számítottam rá! Hihetetlen! Nagyon boldog vagyok nem is gondoltam rá, hogy ma itt állhatok. De sikerült megcsinálnunk, és nagyon-nagyon boldog vagyok. Egy álmom vált ezzel valóra!” – mondta Antonelli, aki megosztotta, megijedt amikor a verseny hajrájában kicsúszott a kavicságyba a csapattársa ellen vívott harc közben

„Abban a pillanatban elég ijesztő volt. A pálya kezdett feltöredezni, de azt hittem, be tudom venni a kanyart. Aztán amikor elcsíptem a kavicságyat, egyenesen továbbcsúsztam, és arra gondoltam, ezzel lehet, hogy elszalasztottam a lehetőséget. Szerencsére volt még bennem tempó, és végül sikerült megszerezni a győzelmet.”

Antonelli az élmezőny utolérése után tudta, hogy akár az első helyért is harcba szállhat. „Miután felzárkóztam az élmezőnyhöz, tudtam, hogy lehet esélyem a győzelemre, és hittem is benne, hogy sikerülhet, főleg akkor, amikor már George mögött haladtam. Ugyanakkor igazán nehéz volt ellépni, mivel rendkívül erős volt a szélárnyék hatása. Aztán én kiálltam kerékcserére, ő pedig kint maradt, és a végén kicsit küszködött a kemény gumikon. Nekem frissebb abroncsaim voltak, így tudtam növelni a tempót, és végül sikerült megnyernem a versenyt.”

Míg Antonelli örömmámorban úszott, Russell nem igazán tudta elrejteni, mennyire rosszul érintette a mostani hétvége alakulása. Előzetesen mindenki tőle várta a sikert Monzában, és az jelentette a fő kérdést, milyen mértékben tudja faragni az 59 pontos hátrányát, azonban végül további 7 pontot veszített a csapattársával szemben. 

„Hatalmas gratuláció Kimi­nek, elképesztő eredményt ért el. Amikor az elején ránéztem az eredményjelzőre, és láttam, hogy már a negyedik-ötödik helyen halad, rögtön tudtam, hogy harcban lesz. Hatalmas gratuláció neki. Úgy tűnt, nagyon erős versenyt futhatok, de a végén elkezdtem küszködni a gumikkal. Igazából az egész futamot ugyanazon a kemény szetten teljesítettem. Elfogadom ezt az eredményt.”

„A nyári szünet előtti időszakhoz képest sokkal pozitívabban alakult ez a hétvége, és ez azt amit el szerettem volna érni. Persze nagyon örültem volna, ha ma az első helyen végzek” – tette hozzá, majd elismerte, a végén meglepte, hogy Antonellivel ellentétben ő nem kapott friss gumikat, de a csapat szempontjából tekintve ésszerű döntésnek tartja, hogy megosztott stratégián voltak. 

„Őszintén szólva azt gondoltam, hogy mindketten kint maradunk. Meglepett, amikor láttam, hogy Kimi kiáll. Szerencse kérdése volt. Abban a pillanatban a csapat sem tudhatta, melyik stratégia lesz a jobb. Érthető volt, hogy megosztottuk a stratégiát a két autó között. A végén Kimi nagyon gyors volt, és ez lett belőle.”

A dobogó alsó fokára Max Verstappen állhatott fel, aki a verseny egy pontján vezetett is, és kemény csatát vívott a Mercedes-versenyzők mellett több pilótatársával is. „Voltak remek csatáim. Sokszor meg kellett próbálnom kívülről bevetődni, mert a második és a negyedik kanyar között a riválisainkhoz képest eléggé küszködtünk az energialeadással. Emellett összességében a végsebességünk sem volt meg. Próbáltam tartani a lépést, de egyszerűen egy kicsit gyorsabbak voltak nálunk. Igyekeztem folyamatosan támadó üzemmódban maradni, de egy ponton elveszítettem ezt a lehetőséget, és utána inkább arra összpontosítottam, hogy a saját versenyemet fussam” – értékelt az idei ötödik dobogós helyezését szerző holland.

OLASZ NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.Kimi AntonelliMercedes-
  2.George RussellMercedes3.857 mp h.
  3.Max VerstappenRed Bull-Ford14.718 mp h.
  4.Lando NorrisMcLaren-Mercedes19.056 mp h.
  5.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes19.253 mp h.
  6.Lewis HamiltonFerrari24.655 mp h.
  7.Pierre GaslyAlpine-Mercedes27.351 mp h.
  8.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford45.136 mp h.
  9.Franco ColapintoAlpine-Mercedes47.353 mp h.
10.Cunoda JukiRacing Bulls-Ford58.187 mp h.
11.Gabriel BortoletoAudi1:05.187 p h.
12.Nico HülkenbergAudi1:06.187 p h.
13.Carlos SainzWilliams-Mercedes1:14.117 p h.
14.Liam LawsonRacing Bulls-Ford1:15.609 p h.
15.Oliver BearmanHaas-Ferrari1:18.958 p h.
16.Esteban OconHaas-Ferrari1 kör h.
17.Alexander AlbonWilliams-Mercedes1 kör h.
18.Sergio PérezCadillac-Ferrari1 kör h.
19.Valtteri BottasCadillac-Ferrari2 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Lance StrollAston Martin-Honda26
 Fernando AlonsoAston Martin-Honda23
 Charles LeclercFerrari1

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKPONT
  1. Kimi Antonelli267
  2. George Russell201
  3. Lewis Hamilton191
  4. Lando Norris171
  5. Charles Leclerc155
  6. Max Verstappen127
  7. Oscar Piastri106
  8. Isack Hadjar71
  9. Liam Lawson51
10. Pierre Gasly41
11. Arvid Lindblad29
12. Franco Colapinto21
13. Oliver Bearman18
14. Gabriel Bortoleto10
15. Nico Hülkenberg6
16. Carlos Sainz6
17. Alexander Albon5
18. Esteban Ocon3
19. Fernando Alonso3
20. Cunoda Juki1
KONSTRUKTŐRÖK  
  1. Mercedes468
  2. Ferrari346
  3. McLaren-Mercedes277
  4. Red Bull-Ford204
  5. Racing Bulls-Ford75
  6. Alpine-Mercedes62
  7. Haas-Ferrari21
 8.  Audi16
  9. Williams-Mercedes11
10. Aston Martin-Honda3
11. Cadillac-Ferrari0
77. OLASZ NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:23.008
2. szabadedzés1. Russell 1:22.559
SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:22.219
Időmérő1. Gasly 1:21.786
SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
A verseny 1. Antonelli, 2. Russell, 3. Verstappen
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 26., 13.00
Bahreini Nagydíj, Sepangoktóber 4., 9.00


 

F1 Andrea Kimi Antonelli Olasz Nagydíj Max Verstappen George Russell Formula–1 Mercedes
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