Antonelli monzai győzelmével végleg eldőlt a bajnoki cím sorsa?
Andrea Kimi Antonelli győzelmi teher nélkül érkezett meg a hazai nagydíjára, Monzába, majd vasárnap a tizenkilencedik rajtkockából indulva elsőként szelte át a célvonalat az őt ünneplő közönség előtt. Az olasz versenyző a motorbüntetése után álmodni sem mert a sikerről, és a Mercedes egyértelműen az első sorból elrugaszkodó George Russelltől várta a győzelmet. A brit azonban nem tudott megálljt parancsolni a fiatal csapattársának, aki páratlan tempót diktált, s sorra mutatta be az előzéseket.
A pályán a két Mercedes-pilóta is egymásra talált, méghozzá több felvonásban: a kettős először a 18. körben csapott össze egymással, amikor Antonelli átvette a vezetést, amit több pozíciócsere is követett, mielőtt Russell újra stabilizálta volna az első helyet. A Lance Stroll leállása miatt a 28. körben előidézett virtuális biztonsági szakasz azonban egy időre szüneteltette a küzdelmet, hiszen míg Russell továbbment, Antonelli kijött kerékcserére. Az olasz a hatodik helyről kezdte meg az újabb felzárkózást, és már a 37. körben visszajött a második pozícióba.
Russell ekkor több mint 8 másodperccel vezetett, de Antonelli az 50. körben már támadta őt. Ugyan az olasz a kavicságyat is megjárta a csörte közben, visszavette a vezetést, amit már nem is engedett ki a kezei közül. Antonelli közel négy másodperc előnnyel szelte át elsőként a célvonalat, és szerezte meg pályafutása és egyben szezonbeli hetedik győzelmét, amivel épp csapattársát érte utol a vonatkozó örökranglistán. A hazai közönség hatvan év után ünnepelhetett újra hazai sikert: Antonelli meghatódva hallgatta végig az olasz himnuszt a különleges monzai pódium tetején.
Az egyéni vb-összetettben az előnyét 66 pontra növelő olasz már a hétvége elmondta, hogy felszabadítóan hat rá, hogy a motorbüntetés miatt nincs győzelmi kényszerben hazai pályán, és ez a vasárnapi vezetésében is megmutatkozott. „Egyáltalán nem számítottam rá! Hihetetlen! Nagyon boldog vagyok nem is gondoltam rá, hogy ma itt állhatok. De sikerült megcsinálnunk, és nagyon-nagyon boldog vagyok. Egy álmom vált ezzel valóra!” – mondta Antonelli, aki megosztotta, megijedt amikor a verseny hajrájában kicsúszott a kavicságyba a csapattársa ellen vívott harc közben
„Abban a pillanatban elég ijesztő volt. A pálya kezdett feltöredezni, de azt hittem, be tudom venni a kanyart. Aztán amikor elcsíptem a kavicságyat, egyenesen továbbcsúsztam, és arra gondoltam, ezzel lehet, hogy elszalasztottam a lehetőséget. Szerencsére volt még bennem tempó, és végül sikerült megszerezni a győzelmet.”
Antonelli az élmezőny utolérése után tudta, hogy akár az első helyért is harcba szállhat. „Miután felzárkóztam az élmezőnyhöz, tudtam, hogy lehet esélyem a győzelemre, és hittem is benne, hogy sikerülhet, főleg akkor, amikor már George mögött haladtam. Ugyanakkor igazán nehéz volt ellépni, mivel rendkívül erős volt a szélárnyék hatása. Aztán én kiálltam kerékcserére, ő pedig kint maradt, és a végén kicsit küszködött a kemény gumikon. Nekem frissebb abroncsaim voltak, így tudtam növelni a tempót, és végül sikerült megnyernem a versenyt.”
Míg Antonelli örömmámorban úszott, Russell nem igazán tudta elrejteni, mennyire rosszul érintette a mostani hétvége alakulása. Előzetesen mindenki tőle várta a sikert Monzában, és az jelentette a fő kérdést, milyen mértékben tudja faragni az 59 pontos hátrányát, azonban végül további 7 pontot veszített a csapattársával szemben.
„Hatalmas gratuláció Kiminek, elképesztő eredményt ért el. Amikor az elején ránéztem az eredményjelzőre, és láttam, hogy már a negyedik-ötödik helyen halad, rögtön tudtam, hogy harcban lesz. Hatalmas gratuláció neki. Úgy tűnt, nagyon erős versenyt futhatok, de a végén elkezdtem küszködni a gumikkal. Igazából az egész futamot ugyanazon a kemény szetten teljesítettem. Elfogadom ezt az eredményt.”
„A nyári szünet előtti időszakhoz képest sokkal pozitívabban alakult ez a hétvége, és ez azt amit el szerettem volna érni. Persze nagyon örültem volna, ha ma az első helyen végzek” – tette hozzá, majd elismerte, a végén meglepte, hogy Antonellivel ellentétben ő nem kapott friss gumikat, de a csapat szempontjából tekintve ésszerű döntésnek tartja, hogy megosztott stratégián voltak.
„Őszintén szólva azt gondoltam, hogy mindketten kint maradunk. Meglepett, amikor láttam, hogy Kimi kiáll. Szerencse kérdése volt. Abban a pillanatban a csapat sem tudhatta, melyik stratégia lesz a jobb. Érthető volt, hogy megosztottuk a stratégiát a két autó között. A végén Kimi nagyon gyors volt, és ez lett belőle.”
A dobogó alsó fokára Max Verstappen állhatott fel, aki a verseny egy pontján vezetett is, és kemény csatát vívott a Mercedes-versenyzők mellett több pilótatársával is. „Voltak remek csatáim. Sokszor meg kellett próbálnom kívülről bevetődni, mert a második és a negyedik kanyar között a riválisainkhoz képest eléggé küszködtünk az energialeadással. Emellett összességében a végsebességünk sem volt meg. Próbáltam tartani a lépést, de egyszerűen egy kicsit gyorsabbak voltak nálunk. Igyekeztem folyamatosan támadó üzemmódban maradni, de egy ponton elveszítettem ezt a lehetőséget, és utána inkább arra összpontosítottam, hogy a saját versenyemet fussam” – értékelt az idei ötödik dobogós helyezését szerző holland.
OLASZ NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|-
|2.
|George Russell
|Mercedes
|3.857 mp h.
|3.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|14.718 mp h.
|4.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|19.056 mp h.
|5.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|19.253 mp h.
|6.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|24.655 mp h.
|7.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|27.351 mp h.
|8.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|45.136 mp h.
|9.
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|47.353 mp h.
|10.
|Cunoda Juki
|Racing Bulls-Ford
|58.187 mp h.
|11.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1:05.187 p h.
|12.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1:06.187 p h.
|13.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|1:14.117 p h.
|14.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:15.609 p h.
|15.
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|1:18.958 p h.
|16.
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|17.
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|18.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|19.
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|26
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|23
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1
|A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|267
|2.
|George Russell
|201
|3.
|Lewis Hamilton
|191
|4.
|Lando Norris
|171
|5.
|Charles Leclerc
|155
|6.
|Max Verstappen
|127
|7.
|Oscar Piastri
|106
|8.
|Isack Hadjar
|71
|9.
|Liam Lawson
|51
|10.
|Pierre Gasly
|41
|11.
|Arvid Lindblad
|29
|12.
|Franco Colapinto
|21
|13.
|Oliver Bearman
|18
|14.
|Gabriel Bortoleto
|10
|15.
|Nico Hülkenberg
|6
|16.
|Carlos Sainz
|6
|17.
|Alexander Albon
|5
|18.
|Esteban Ocon
|3
|19.
|Fernando Alonso
|3
|20.
|Cunoda Juki
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|468
|2.
|Ferrari
|346
|3.
|McLaren-Mercedes
|277
|4.
|Red Bull-Ford
|204
|5.
|Racing Bulls-Ford
|75
|6.
|Alpine-Mercedes
|62
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Audi
|16
|9.
|Williams-Mercedes
|11
|10.
|Aston Martin-Honda
|3
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|77. OLASZ NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:23.008
|2. szabadedzés
|1. Russell 1:22.559
|SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:22.219
|Időmérő
|1. Gasly 1:21.786
|SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Russell, 3. Verstappen
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 26., 13.00
|Bahreini Nagydíj, Sepang
|október 4., 9.00