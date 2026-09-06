Antonelli monzai győzelmével végleg eldőlt a bajnoki cím sorsa?

Andrea Kimi Antonelli győzelmi teher nélkül érkezett meg a hazai nagydíjára, Monzába, majd vasárnap a tizenkilencedik rajtkockából indulva elsőként szelte át a célvonalat az őt ünneplő közönség előtt. Az olasz versenyző a motorbüntetése után álmodni sem mert a sikerről, és a Mercedes egyértelműen az első sorból elrugaszkodó George Russelltől várta a győzelmet. A brit azonban nem tudott megálljt parancsolni a fiatal csapattársának, aki páratlan tempót diktált, s sorra mutatta be az előzéseket.

A pályán a két Mercedes-pilóta is egymásra talált, méghozzá több felvonásban: a kettős először a 18. körben csapott össze egymással, amikor Antonelli átvette a vezetést, amit több pozíciócsere is követett, mielőtt Russell újra stabilizálta volna az első helyet. A Lance Stroll leállása miatt a 28. körben előidézett virtuális biztonsági szakasz azonban egy időre szüneteltette a küzdelmet, hiszen míg Russell továbbment, Antonelli kijött kerékcserére. Az olasz a hatodik helyről kezdte meg az újabb felzárkózást, és már a 37. körben visszajött a második pozícióba.

Russell ekkor több mint 8 másodperccel vezetett, de Antonelli az 50. körben már támadta őt. Ugyan az olasz a kavicságyat is megjárta a csörte közben, visszavette a vezetést, amit már nem is engedett ki a kezei közül. Antonelli közel négy másodperc előnnyel szelte át elsőként a célvonalat, és szerezte meg pályafutása és egyben szezonbeli hetedik győzelmét, amivel épp csapattársát érte utol a vonatkozó örökranglistán. A hazai közönség hatvan év után ünnepelhetett újra hazai sikert: Antonelli meghatódva hallgatta végig az olasz himnuszt a különleges monzai pódium tetején.

Az egyéni vb-összetettben az előnyét 66 pontra növelő olasz már a hétvége elmondta, hogy felszabadítóan hat rá, hogy a motorbüntetés miatt nincs győzelmi kényszerben hazai pályán, és ez a vasárnapi vezetésében is megmutatkozott. „Egyáltalán nem számítottam rá! Hihetetlen! Nagyon boldog vagyok nem is gondoltam rá, hogy ma itt állhatok. De sikerült megcsinálnunk, és nagyon-nagyon boldog vagyok. Egy álmom vált ezzel valóra!” – mondta Antonelli, aki megosztotta, megijedt amikor a verseny hajrájában kicsúszott a kavicságyba a csapattársa ellen vívott harc közben

„Abban a pillanatban elég ijesztő volt. A pálya kezdett feltöredezni, de azt hittem, be tudom venni a kanyart. Aztán amikor elcsíptem a kavicságyat, egyenesen továbbcsúsztam, és arra gondoltam, ezzel lehet, hogy elszalasztottam a lehetőséget. Szerencsére volt még bennem tempó, és végül sikerült megszerezni a győzelmet.”

Antonelli az élmezőny utolérése után tudta, hogy akár az első helyért is harcba szállhat. „Miután felzárkóztam az élmezőnyhöz, tudtam, hogy lehet esélyem a győzelemre, és hittem is benne, hogy sikerülhet, főleg akkor, amikor már George mögött haladtam. Ugyanakkor igazán nehéz volt ellépni, mivel rendkívül erős volt a szélárnyék hatása. Aztán én kiálltam kerékcserére, ő pedig kint maradt, és a végén kicsit küszködött a kemény gumikon. Nekem frissebb abroncsaim voltak, így tudtam növelni a tempót, és végül sikerült megnyernem a versenyt.”

Míg Antonelli örömmámorban úszott, Russell nem igazán tudta elrejteni, mennyire rosszul érintette a mostani hétvége alakulása. Előzetesen mindenki tőle várta a sikert Monzában, és az jelentette a fő kérdést, milyen mértékben tudja faragni az 59 pontos hátrányát, azonban végül további 7 pontot veszített a csapattársával szemben.

„Hatalmas gratuláció Kimi­nek, elképesztő eredményt ért el. Amikor az elején ránéztem az eredményjelzőre, és láttam, hogy már a negyedik-ötödik helyen halad, rögtön tudtam, hogy harcban lesz. Hatalmas gratuláció neki. Úgy tűnt, nagyon erős versenyt futhatok, de a végén elkezdtem küszködni a gumikkal. Igazából az egész futamot ugyanazon a kemény szetten teljesítettem. Elfogadom ezt az eredményt.”

„A nyári szünet előtti időszakhoz képest sokkal pozitívabban alakult ez a hétvége, és ez azt amit el szerettem volna érni. Persze nagyon örültem volna, ha ma az első helyen végzek” – tette hozzá, majd elismerte, a végén meglepte, hogy Antonellivel ellentétben ő nem kapott friss gumikat, de a csapat szempontjából tekintve ésszerű döntésnek tartja, hogy megosztott stratégián voltak.

„Őszintén szólva azt gondoltam, hogy mindketten kint maradunk. Meglepett, amikor láttam, hogy Kimi kiáll. Szerencse kérdése volt. Abban a pillanatban a csapat sem tudhatta, melyik stratégia lesz a jobb. Érthető volt, hogy megosztottuk a stratégiát a két autó között. A végén Kimi nagyon gyors volt, és ez lett belőle.”

A dobogó alsó fokára Max Verstappen állhatott fel, aki a verseny egy pontján vezetett is, és kemény csatát vívott a Mercedes-versenyzők mellett több pilótatársával is. „Voltak remek csatáim. Sokszor meg kellett próbálnom kívülről bevetődni, mert a második és a negyedik kanyar között a riválisainkhoz képest eléggé küszködtünk az energialeadással. Emellett összességében a végsebességünk sem volt meg. Próbáltam tartani a lépést, de egyszerűen egy kicsit gyorsabbak voltak nálunk. Igyekeztem folyamatosan támadó üzemmódban maradni, de egy ponton elveszítettem ezt a lehetőséget, és utána inkább arra összpontosítottam, hogy a saját versenyemet fussam” – értékelt az idei ötödik dobogós helyezését szerző holland.

OLASZ NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli Mercedes - 2. George Russell Mercedes 3.857 mp h. 3. Max Verstappen Red Bull-Ford 14.718 mp h. 4. Lando Norris McLaren-Mercedes 19.056 mp h. 5. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 19.253 mp h. 6. Lewis Hamilton Ferrari 24.655 mp h. 7. Pierre Gasly Alpine-Mercedes 27.351 mp h. 8. Arvid Lindblad Racing Bulls-Ford 45.136 mp h. 9. Franco Colapinto Alpine-Mercedes 47.353 mp h. 10. Cunoda Juki Racing Bulls-Ford 58.187 mp h. 11. Gabriel Bortoleto Audi 1:05.187 p h. 12. Nico Hülkenberg Audi 1:06.187 p h. 13. Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:14.117 p h. 14. Liam Lawson Racing Bulls-Ford 1:15.609 p h. 15. Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:18.958 p h. 16. Esteban Ocon Haas-Ferrari 1 kör h. 17. Alexander Albon Williams-Mercedes 1 kör h. 18. Sergio Pérez Cadillac-Ferrari 1 kör h. 19. Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 2 kör h. FELADTÁK megtett körök Lance Stroll Aston Martin-Honda 26 Fernando Alonso Aston Martin-Honda 23 Charles Leclerc Ferrari 1

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli 267 2. George Russell 201 3. Lewis Hamilton 191 4. Lando Norris 171 5. Charles Leclerc 155 6. Max Verstappen 127 7. Oscar Piastri 106 8. Isack Hadjar 71 9. Liam Lawson 51 10. Pierre Gasly 41 11. Arvid Lindblad 29 12. Franco Colapinto 21 13. Oliver Bearman 18 14. Gabriel Bortoleto 10 15. Nico Hülkenberg 6 16. Carlos Sainz 6 17. Alexander Albon 5 18. Esteban Ocon 3 19. Fernando Alonso 3 20. Cunoda Juki 1

KONSTRUKTŐRÖK 1. Mercedes 468 2. Ferrari 346 3. McLaren-Mercedes 277 4. Red Bull-Ford 204 5. Racing Bulls-Ford 75 6. Alpine-Mercedes 62 7. Haas-Ferrari 21 8. Audi 16 9. Williams-Mercedes 11 10. Aston Martin-Honda 3 11. Cadillac-Ferrari 0



