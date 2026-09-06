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Ronald Koeman fia kapusként duplázva írt történelmet a holland élvonalban

H. Á.H. Á.
2026.09.06. 18:19
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Koeman lő, 2–2! (Fotó: Getty Images)
Címkék
holland élvonal Ronald Koeman Jr. Telstar Eredivisie
A holland élvonalban vasárnap kora délután lejátszott Telstar–Cambuur összecsapás merőben szokatlan forgatókönyv szerint zajlott: a házigazda az első félidő felénél emberhátrányba került, majd a vendégek a szünet utáni első negyedórában elléptek 2–0-ra. Aztán jött a nyári vb után a holland válogatott éléről távozó szövetségi kapitány fia, ifjabb Ronald Koeman, és holland bajnoki történelmet írt az utolsó bő fél órában.

A 31 éves kapus csapata, a Telstar a Cambuur második találata után néhány perccel büntetőhöz jutott, s közfelkiáltásra ifjabb Koeman állt a labda mögé és magabiztosan értékesítette a tizenegyest. A hátrány tehát csökkent, Koeman Jr. pályafutása második gólját szerezte a holland élvonalban – először idén májusban volt eredményes, az utolsó fordulóban a Volendam ellen szintén tizenegyesből talált be.

A folytatásban a Telstar tíz emberrel is próbálkozott az egyenlítéssel, s Koeman is kivette belőle a részét: a rendes játékidő ráadásának perceiben a Cambuur térfelének közepéről ő ívelt fel a kapu elé szabadrúgást, amiből aztán szöglet lett, majd ennek elvégzése után a játékvezető újabb hazai büntetőt ítélt egy szabálytalanság miatt a hazaiaknak. Érkezett megint Koeman és ismét higgadt ítélet-végrehajtónak bizonyult, ezzel beállította a 2–2-es végeredményt, egyben pontot mentett csapatának. 

Ifjabb Ronald Koeman lett az első kapus a holland élvonalban, aki egy mérkőzésen két gólt is szerzett.

 

 

holland élvonal Ronald Koeman Jr. Telstar Eredivisie
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