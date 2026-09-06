Ronald Koeman fia kapusként duplázva írt történelmet a holland élvonalban

A 31 éves kapus csapata, a Telstar a Cambuur második találata után néhány perccel büntetőhöz jutott, s közfelkiáltásra ifjabb Koeman állt a labda mögé és magabiztosan értékesítette a tizenegyest. A hátrány tehát csökkent, Koeman Jr. pályafutása második gólját szerezte a holland élvonalban – először idén májusban volt eredményes, az utolsó fordulóban a Volendam ellen szintén tizenegyesből talált be.

A folytatásban a Telstar tíz emberrel is próbálkozott az egyenlítéssel, s Koeman is kivette belőle a részét: a rendes játékidő ráadásának perceiben a Cambuur térfelének közepéről ő ívelt fel a kapu elé szabadrúgást, amiből aztán szöglet lett, majd ennek elvégzése után a játékvezető újabb hazai büntetőt ítélt egy szabálytalanság miatt a hazaiaknak. Érkezett megint Koeman és ismét higgadt ítélet-végrehajtónak bizonyult, ezzel beállította a 2–2-es végeredményt, egyben pontot mentett csapatának.

Ifjabb Ronald Koeman lett az első kapus a holland élvonalban, aki egy mérkőzésen két gólt is szerzett.