Supermoto-vb: tarolt a négyszeres világbajnok Schmidt Visontán

A Team Undici Ducatijával versenyző német kiválóság a nap folyamán egyetlen pillanatra sem hagyott kétséget afelől, hogy nem lehet őt megállítani az ötödik vb-címéért folytatott útján. A hétvége összesített eredménysorában Marc-Reiner Schmidt mögött a spanyol Julen Avila Cortes végzett a második, a cseh Milan Sitniansky pedig a harmadik helyen a visontai Black Star Speedway-en.

A vasárnapi program az SM Junior Európa-bajnokság futamával indult, amelyen a kilencedik helyről rajtolt Turi Noel ugyanebben a pozícióban zárta a 10 körös viadalt. Győzött a romániai Szabó Márk, akit aztán a délutáni versenyen sem tudtak legyőzni a riválisok, így átvette a vezetést az összetettben a sípcsonttörésből lábadozó, és ezért a visontai eseményen nem versenyző Bereczki Dávidtól. Turi a délutáni küzdelemben is kilencedikként zárt.

Az S2-ben a hétvége során utolérhetetlennek bizonyuló svájci Nathan Terraneo rendkívül magabiztos volt a vasárnapi futamokon, amelyeket rajt-cél győzelmeket aratva nyert meg. Ebben a kategóriában nem volt magyar induló.

Az S4-es géposztályban viszont Kardos Gergelynek és Kovács Zoltánnak is szurkolhatott a szombati naphoz hasonlóan ezúttal is szép számban összegyűlt nézősereg. Szombaton Kardos ötödik, Kovács hatodik volt az első futamon, vasárnap pedig két megméretés várt a magyar motorosokra. Az első során a nyolcadik rajtkockát elfoglalt Kardosnak a sisakrostélya meglazulása miatt a boxutcából, a mezőny után eredve kellett startolnia, s 20 kör alatt a 15. pozícióból a kilencedikre tudott feljönni. A 11. helyről indult Kovács ezen a versenyen hetedik lett, a győzelmet pedig a spanyol Alex Rafael Gourdon szerezte meg. A második viadalon aztán Kovács a 8., Kardos a 9. pozícióban zárt, Gourdon pedig újfent győzött. A spanyolt azonban a technikai szabályok megszegése miatt utólag kizárták, így a lengyel Kamil Krzemien nyert, Kovács pedig előrelépett a 7., Kardos a 8. helyre.

A vasárnapi programot motoros kaszkadőrbemutató, valamint légi parádé is kísérte, utóbbit Besenyei Péter műrepülő-világbajnok tartotta a délutáni főfutamokat megelőzően.

Az S1-ben a rövidebb távú, csupán 11 körös "fast race" során Schmidt a harmadik helyről rajtolva az első kanyarban már második volt, két körrel később pedig egy határozott manőverrel közvetlen a célegyenes előtt megelőzte a pole pozícióból indult és addig az élen álló francia Steve Bonnalt, akinek innentől kezdve nem volt reális esélye utolérni a német kiválóságot. Schmidt nagyon magabiztosan nyert, mögötte Sitniansky ért célba másodikként, Avila Cortes pedig harmadikként. A 22 fős mezőny magyar indulója, Surányi Balázs remek start és első kör után a 15.-ről a 11. pozícióba jött előre, majd még egy helyet tudott javítani és tizedikként intették le.

A hétvége főversenyén, az S1GP döntő futamán aztán Schmidt a vasárnapi rövid futamon aratott diadalának köszönhetően az élről rajtolhatott, s bár az első kanyarban elveszítette ezt a pozíciót, még az első kör végén visszaelőzte Sitnianskyt. A német sztár innentől kezdve fokozatosan növelte az előnyét az élen, s megint magabiztosan diadalmaskodott, így az összetettben növelte az előnyét. A futamot Avila Cortes zárta a második, az olasz Elia Sammartin pedig a harmadik helyen, míg Surányi ezen a viadalon 13. lett.

„Nagyszerűen érzem magam, mert a három győzelem volt a legfőbb célom, így ugyanis már 29 pont az előnyöm, nem pedig csak hat, ami a hétvége előtt volt. Rendkívül élvezetes ezen a pályán versenyezni, mert a vb-naptárban ez az egyetlen, amelyen az aszfaltos és a terepszakasz mellett sky section is van. Ráadásul a hangulat itt mindig kiváló és ki kell emeljem a szervezést is, nemcsak a rengeteg kiegészítő program miatt, hanem azért is, mert minden tökéletesen elő van készítve, ahogyan annak egy vb-sorozat esetében lennie kell” – nyilatkozta Schmidt az MTI-nek. Hozzátette, sokat dolgoznak a motorján, amelyet folyamatosan fejlesztenek, a célja pedig változatlanul az, hogy idén ötszörös világbajnokká váljon.