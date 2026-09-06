Női kézi BL: döntetlen a dán rangadón, öt góllal nyert Blombergben a Beszterce

Az A-csoportban a francia Brest a 3. perctől kezdve végig vezetett a Sola vendégeként – a félidei ötgólos előnyét követően a végén néggyel nyert.

A B-jelű nyolcasban a német Blomberg-Lippe jól kezdett a román Gloria Bistrita ellen, ám negyedóra elteltével az erdélyi csapat meg tudta fordítani az állást 6–5-re, majd onnantól már nem került hátrányba és ötgólos győzelmet aratott. A csoport másik vasárnapi mérkőzésén dán rangadót rendeztek. A Nyköbing és az Odense nem bírt egymással, mindkét játékrész döntetlennel zárult. A hazaiaktól kiemelkedő teljesítményt nyújtott Clara Lerby: a svéd balszélső 14 lövéséből 12 gól született.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–FTC-Toyota Kovács 20–29 (9–15)

Sola (norvég)–Brest (francia) 25–29 (14–19)

B-CSOPORT

Blomberg-Lippe (német)–Gloria Bistrita (román) 23–28 (10–13)

Nyköbing (dán)–Odense (dán) 27–27 (16–16)

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA

A B-CSOPORT ÁLLÁSA