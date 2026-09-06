Ádám Martin debütált, négygólos döntetlennel maradt zsinórban harmadik meccsén veretlen a Szeged

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 2–2 (1–2)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezette: Drabon Barnabás (Halmai Kristóf, Végh Márton)

CSÁKVÁR: Bozó – Vas B. (Major G., 81.), Lakatos K., Lorentz, Schmidtka, Helembai – Radics (Sipos Z., 30.), Dencinger (Zahorán, 74.), Ásványi – Pesti (Kis K., 74.), Somfalvi (Nemes M., 81.). Vezetőedző: Berndt András

SZEGED: Illés B. – Sándor M., Rjaskó, Széles – Vágó L. – Márkvárt, Posztobányi (Zvekanov, 62.), Miskolczi, Mikló (Kalmár O., 82.) – Zimonyi (Ádám M., 62.), Haragos (Zekics, 82.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: Pesti Z. (3.), Sipos Z. (73.), ill. Vágó L. (18.), Márkvárt (35.)

MESTERMÉRLEG

Berndt András: – Nehéz eldönteni, hogy szereztünk egy vagy veszítettünk két pontot, azaz igazságos a döntetlen. Változtattunk játékunkon, és a kétékes felállásban sokkal több helyzetet dolgoztunk ki, mint korábban. Nagyon kellett ez az egy pont!

Laczkó Zsolt: – Elaludtunk az első öt percben, ám azt követően fokozatosan átvettük a játék irányítását, és nemcsak fordítottunk a szünetig, de le is zárhattuk volna a meccset. A második félidőben elhittük, hogy nyertünk, a Csákvár pedig rászolgált a döntetlenre.

ÖSSZEFOGLALÓ

Meglepte ellenfelét a rossz passzban lévő Csákvár, és egy gyönyörűen végigvitt támadás végén gyorsan előnybe került. A gól azonban nem fogta meg a szegedieket, akik fokozatosan átvették a játék irányítását, és előbb egyenlítettek, majd egy lesgyanús támadás végén a vezetést is megszerezték még a szünet előtt. A térfélcserét követően nagy erőket mozgósított a hazai gárda az egyenlítés érdekében, és az akarást az elkényelmesedő Tisza-partiak asszisztálása mellett siker koronázta. Az igazsághoz tartozik, hogy Pesti Zoltán és a debütáló Ádám Martin is eldönthette volna a három pont sorsát, ám ordító ziccerben mindketten hibáztak. A látottak alapján a Csákvár rászolgált a döntetlenre a jó erőkből álló Szeged ellen. 2–2