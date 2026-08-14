Tóth Balázsék meccsével indul pénteken az angol másodosztály idénye

Három magyarral kezdődik a Championship 2026–2027-es idénye. Tóth Balázs (Blackburn), Kosznovszky Márk (Portsmouth) és Callum Styles (West Bromwich) léphet pályára az angol másodosztályú évadban, bár a magyar válogatott kapusának jövője erősen kérdéses. Skót sajtóhírek szerint a Celtic közel áll a szerződtetéséhez – egyelőre nem történt hivatalos bejelentés, de a jövő héten pont kerülhet az átigazolási ügy végére. Ennek ellenére jó esély van rá, hogy Tóth Balázs áll majd a blackburni gólvonalon a Wolverhampton elleni pénteki idénynyitón, ugyanis továbbra is ő az együttes első számú kapusa.

Ami Callum Stylest illeti, James Morrison menedzser a jövőben is balhátvédként számít a magyar válogatott középpályásra, a West Bromwich pedig rögtön a Norwich elleni rangadóval kezdi a bajnokságot szombaton. Kosznovszky Márk továbbra is a decemberben elszenvedett keresztszalag-szakadásából gyógyul, a rehabilitáció még néhány hónapig eltarthat, angol hírek szerint október-november környékén térhet vissza legkorábban a pályára. A Portsmouth szombaton a QPR ellen kezdi az idényt. A harmadosztályból a Lincoln City, a Cardiff és a Bolton jutott fel a Championshipbe, míg a Premier League-ből a Wolverhampton, a Burnley és a West Ham esett ki. Érdekesség, hogy utóbbi két együttes éppen egymás ellen kezd.

ANGLIA

Championship (II. osztály)

1. forduló, magyar érdekeltségű és televíziós mérkőzések

Péntek

21.00: Wolverhampton Wanderers–Blackburn Rovers (Tv: Match4)

Blackburn: Tóth Balázs

Szombat

16.00: Norwich City–West Bromwich Albion

West Bromwich: Callum Styles

16.00: Portsmouth–Queens Park Rangers

Portsmouth: Kosznovszky Márk

16.00: Middlesbrough–Lincoln City (Tv: Match4)

18.30: Sheffield United–Birmingham City (Tv: Match4)

Vasárnap

14.30: Watford–Southampton (Tv: Match4)

17.00: Burnley–West Ham United (Tv: Match4)

Hétfő

21.00: Cardiff City–Wrexham (Tv: Match4)