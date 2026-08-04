BL-selejtező: a Slovan 94. perces góllal nyert Svédországban

A Celje és a Mjällby is tizenegyesből szerzett vezetést, s közös még a két csapatban, hogy ezt követően mindkettő 2–1-re kikapott. A szlovénok az Ararat-Armeniával szemben maradtak alul, míg a svédek a Slovan ellen szenvedtek vereséget. A szlovák csapat a 78. percben egyenlített a Racing Santandertől szerződtetett gambiai szélső, Suleiman Camara révén, majd a 94. percben a dél-afrikai csatár, Manasse Kianga szerezte meg a győztes gólt a vendégeknek.

Szombathelyen fogadta a Hapoel Beer-Seva a Crvena zvezdát, és a mérkőzést 1–0-ra az izraeli csapat nyerte meg, amely a 38. perctől vezetett, az 58. perctől pedig emberhátrányban játszott. A Dejan Sztankovics által irányított szerb együttesben a nyáron az FTC-től igazolt Mohammed Abu Fani az első félidőt töltötte a pályán. A Levszki Szófia szintén 1–0-ra győzött, 92. perces góllal verte meg a Kairat Almatit.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Bajnoki ág

Mjällby (svéd)–Slovan (szlovák) 1–2

Ararat-Armenia (örmény)–Celje (szlovén) 2–1

Levszki Szófia (bolgár)–Kairat Almati (kazah) 1–0

Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Crvena zvezda (szerb) 1–0

20.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Kauno Zalgiris (litván)

Nem bajnoki ág

20.00: Olympiakosz (görög)–NEC (holland)

20.00: Union SG (belga)–Bodö/Glimt (norvég)

20.00: Sparta Praha (cseh)–Lyon (francia)

A visszavágókat egyaránt jövő szerdán rendezik.

A SZERDAI PROGRAM

Bajnoki ág

18.30: Aarhus (dán)–Sabah (azeri)

Nem bajnoki ág

20.00: Fenerbahce (török)–Sturm Graz (osztrák)