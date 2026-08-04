BL-selejtező: a Slovan 94. perces góllal nyert Svédországban
A Celje és a Mjällby is tizenegyesből szerzett vezetést, s közös még a két csapatban, hogy ezt követően mindkettő 2–1-re kikapott. A szlovénok az Ararat-Armeniával szemben maradtak alul, míg a svédek a Slovan ellen szenvedtek vereséget. A szlovák csapat a 78. percben egyenlített a Racing Santandertől szerződtetett gambiai szélső, Suleiman Camara révén, majd a 94. percben a dél-afrikai csatár, Manasse Kianga szerezte meg a győztes gólt a vendégeknek.
Szombathelyen fogadta a Hapoel Beer-Seva a Crvena zvezdát, és a mérkőzést 1–0-ra az izraeli csapat nyerte meg, amely a 38. perctől vezetett, az 58. perctől pedig emberhátrányban játszott. A Dejan Sztankovics által irányított szerb együttesben a nyáron az FTC-től igazolt Mohammed Abu Fani az első félidőt töltötte a pályán. A Levszki Szófia szintén 1–0-ra győzött, 92. perces góllal verte meg a Kairat Almatit.
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Bajnoki ág
Mjällby (svéd)–Slovan (szlovák) 1–2
Ararat-Armenia (örmény)–Celje (szlovén) 2–1
Levszki Szófia (bolgár)–Kairat Almati (kazah) 1–0
Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Crvena zvezda (szerb) 1–0
20.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Kauno Zalgiris (litván)
Nem bajnoki ág
20.00: Olympiakosz (görög)–NEC (holland)
20.00: Union SG (belga)–Bodö/Glimt (norvég)
20.00: Sparta Praha (cseh)–Lyon (francia)
A visszavágókat egyaránt jövő szerdán rendezik.
A SZERDAI PROGRAM
Bajnoki ág
18.30: Aarhus (dán)–Sabah (azeri)
Nem bajnoki ág
20.00: Fenerbahce (török)–Sturm Graz (osztrák)