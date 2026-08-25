Csoboth Kevin: Nem felejtettem el futballozni – készülök a visszatérésre

Csoboth Kevin két évvel ezelőtt igazolt Újpestről a svájci élvonalbeli St. Gallenhez, melynél az első idényében 42 tétmeccsen játszott, négy gólt szerzett, két gólpasszt adott. Ezt követően elfogadta a török Genclerbirligi ajánlatát, melyhez egy évre ment volna kölcsönbe, de a török klubnál rendezetlen viszonyok fogadták, a klub nem tartotta magát a szerződésben vállalt kötelezettségeihez, ezért idő előtt, januárban visszatért Svájcba, ahová még 2028-ig érvényes szerződés köti. A St. Gallennél azonban közben kialakult a végleges keret és miután a csapat remekelt a bajnokságban – a 2026-os naptári évben csak kétszer kapott ki a bajnokságban és a 2. helyen zárt –, Enrico Maassen vezetőedző nem változtatott a csapaton, így, bár Csoboth Kevin azóta is az első csapattal készül, nem kap lehetőséget, az új idényben nem lépett még pályára.

„Nem felejtettem el futballozni. Január óta, amióta visszatértem a St. Gallenhez, minden edzésen részt veszek, jó erőben érzem magam, és várom, hogy ezt bizonyíthassam is – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a 26 éves szélső. – Az első svájci idényem nem indult rosszul, de tudomásul kellett vegyem, hogy az edzőnk játékrendszert váltott, amiben már nem szerepeltem az elképzeléseiben, és mivel jól szerepelt a csapat, ezen nem is változtatott.”

A Nemzeti Sport kérdésére Sven Lenzi, a St. Gallennel kiemelten foglalkozó TVO munkatársa is megerősítette, hogy Csoboth nem passzol Enrico Maassen mostanra állandósult 3–5–2-es játékrendszerébe és ezért nem kap lehetőséget. Korábban az első idényében még négy védővel játszott a csapat, és akkor támadó szélsőként még jobban tudott érvényesülni, az új felállásban azonban már szárnyvédőkkel játszik a St.Gallen, ami nem Csoboth posztja.

„Az előző évem nem sikerült jól, és ahhoz, hogy ezen változtatni tudjak, játéklehetőségre van szükségem. Ha sikerül egy olyan csapatot találni, amelyiknél megkapom az esélyt a bizonyításra, akkor azzal élek is, és megmutatom, hogy lehet rám számítani. Nehéz időszakon vagyok túl, tudom, hogy min kell változtatnom és változtatok is. Édesapám mindig azt mondja, meg kell tanuljak szenvedni ahhoz, hogy jobb lehessek, és hiszek abban, hogy képes vagyok fejlődni” – tette hozzá Csoboth.

Svájcban szeptember 8-án zárul a nyári átigazolási piac, de a szélső bízik benne, hogy már hamarabb sikerül megoldást találni, és egy olyan csapatnál folytathatja, amelynél lehetőséget kap.