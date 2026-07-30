Mozgató, rúgó – Kamler János jegyzete

Vezérszerepet kaphat a pályán, és várják is tőle, hogy szervezze a játékot – többek között ezt mondta a hatszoros BEK/BL-győztes, hússzoros angol élvonalbeli bajnok Liverpoolban futballozó világhírű fiáról Szoboszlai Zsolt a lapunknak adott interjújában a csapat eddigi két nyári felkészülési mérkőzését látva.

Tegyük most félre, hogy a mostani edzőmeccsekhez hasonlóan „élesben” is csapatkapitány lesz-e, s ha igen, hányadik számú, mert van ennél fontosabb rész jelenleg Dominik pályafutásában.

Talán a legfontosabb.

Vezérszerep, játékszervezés… E két szó hallatán a futballtörténelem legnagyobbjai jutnak eszembe: Pelé hatása az egyébként klasszis csapattársaira az 1970-es világbajnokságon, Johan Cruyffé az 1974-esen. Vagy éppen Lionel Messié a 2022-esen és az idein, amelyeken azért egy átlagos labdarúgó legalábbis kétségbeesett volna az ő helyében, amikor a himnusz hallgatása közben oldalra pillantva látja, kikkel is kell együtt futballoznia. Aztán, ugye, mégis mi történt.

A magyar válogatott csapatkapitánya még nem szerepelt világbajnokságon, nemhogy vb-döntő(k)ben, ettől függetlenül valami különleges hatása, ha úgy tetszik, kisugárzása bizonyosan van. Olyasmi, mint amire anno a 93-szoros spanyol válogatott, Európa-bajnok és BL-győztes Jordi Alba utalt: „Ha Messi pályán van a Barcelonában, magabiztosabbak vagyunk és jobban is játszunk.”

Szerintem ez történik most a Liverpoolban. Univerzális, több poszton is kiemelkedő teljesítményt nyújtó, gazellamozgású, a különböző játékhelyzeteket vagy éppen kialakulóban lévő szituációkat villámgyorsan felismerő futballista 8-as számú mezben, aki gólokat lő, gólpasszokat ad és egy egész csapatot képes irányítani a pályán nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő (sőt!) rúgótechnikája révén. Aki mellett játsz­va kínos is tud lenni a nem az elvárt szinten teljesítés.

Szoboszlai Dominik – Isten mentse a sérülésektől! – október 25-én még csak 26 éves lesz, meggyőződésem, hogy a tőle eddig látottaknál is több van benne. Nem tudom, mi a terve vele Andoni Iraolának, a Liverpool nyáron kinevezett vezetőedzőjének, de hátha nem pazarolja el magyar légiósa energiáját és tudását azzal, hogy jobbhátvédként szerepelteti, akár van más a posztra, akár nincs. Akkor már inkább csatár! Még inkább persze irányító középpályás. De leginkább hagyja kibontakozni, mert így elérkezhet az idő, hogy a kezdő sípszó előtti pillanatokban körülnézve vezér típusú, a játékot jól szervező labdarúgókat lát maga körül.

Igaz, nem feltétlenül a Liverpoolban.

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