Nemzeti Sportrádió

Klekner Hanga 7. lett az Eb-n, rúdugrásban

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
• Birmingham
2026.08.13. 22:34
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Klekner Hanga (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
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atlétikai Eb atlétika rúdugrás Klekner Hanga
Az országos csúcstartó Klekner Hanga holtversenyben 7. lett rúdugrásban, Urbán Zita a 15. helyen végzett 3000 m akadályon a Birminghamben zajló atlétikai Európa-bajnokságon.

A magyar csapat egyik meglepetésembere, Urbán Zita a 3000 méteres akadályfutás fináléjában állt rajthoz. A két német, Gesa Krause és Lea Meyer az elejétől nagy iramot diktált, kettészakítva a mezőnyt. A fiatal magyar a második nyolcasba tudott beállni, a spanyol Marta Serrano mögé próbált meg besorolni. Ez az utolsó kilométerig sikerült is neki, de aztán folyamatosan nőtt a hátránya, végül első döntőjében a 15. helyen ért célba.

„Nagyon örülök, hogy itt lehettem, bár ennél szerettem volna szebben zárni a futást, de nem csináltam volna semmit másképp. Pontosan olyan verseny volt, amiben minden adott lett volna az egyéni csúcshoz. Nem volt hiba a futásban, de az utolsó két körre elfáradtam, nem tudtam végig csinálni, biztosan benne volt a lábamban az előző futás is. Mindenki bevállalta, hogy kicsit erősebben kezdünk, az döntött, mennyire fáradunk el a végén. Sokat tanultam ebből is, és bízom benne, hogy két év múlva még szebben tudom majd zárni a döntőt” – mondta Urbán Zita. A németek taktikája kifizetődött, az első négyben hárman végeztek közülük, az arany Gesa Krause nyakába került.

A 24 éves magyarnak az edzője egyébként Káldy Zoltán, aki a honi hosszútávfutás egyik legismertebb alakja. Tanítványával az Eb előtti hetek edzései alapján a döntőbe jutást tűzték ki célul, ez összejött, amely hatalmas mérföldkő a fiatal futó pályafutásában.

Klekner Hanga már hosszú évek óta már a rúdugródöntő közvetlen közelében járt, de végre Birminghamben össze is jött neki. Hiába csúszott a kezdés fél órával, a szám országos csúcstartója csütörtökön magabiztos kísérlettel szállt be 430 centin, és nem kevésbé volt meggyőző a 445 centis magasságon sem.

A 460 centi országos csúcsbeállítást jelenthetett volna; az első két kísérlete nem sikerült. Izgalmas pillanatok következtek a harmadik előtt, nekifutott, elrugaszkodott, milliméterek hiányoztak, de sajnos leverte a lécet. A 7. helye így is bravúros eredmény, amit a francia Berenice Peti-vel és az észt Marleen Müllával holtversenyben ért el.

ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Esti program (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 21.00) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
19.35: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor visszalépett), gerelyhajítás
20.40: női hármasugrás, DÖNTŐ
20.50: női rúdugrás, DÖNTŐ (Klekner Hanga)
21.29: női 3000 m akadály, DÖNTŐ (Urbán Zita)
21.45: férfi diszkoszvetés, DÖNTŐ
22.10: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor visszalépett), 1500 m (utolsó szám)
22.28: férfi 800 m, DÖNTŐ
22.50: női 200 m, DÖNTŐ (Takács Boglárka)

 

atlétikai Eb atlétika rúdugrás Klekner Hanga
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