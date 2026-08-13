Klekner Hanga 7. lett az Eb-n, rúdugrásban

A magyar csapat egyik meglepetésembere, Urbán Zita a 3000 méteres akadályfutás fináléjában állt rajthoz. A két német, Gesa Krause és Lea Meyer az elejétől nagy iramot diktált, kettészakítva a mezőnyt. A fiatal magyar a második nyolcasba tudott beállni, a spanyol Marta Serrano mögé próbált meg besorolni. Ez az utolsó kilométerig sikerült is neki, de aztán folyamatosan nőtt a hátránya, végül első döntőjében a 15. helyen ért célba.

„Nagyon örülök, hogy itt lehettem, bár ennél szerettem volna szebben zárni a futást, de nem csináltam volna semmit másképp. Pontosan olyan verseny volt, amiben minden adott lett volna az egyéni csúcshoz. Nem volt hiba a futásban, de az utolsó két körre elfáradtam, nem tudtam végig csinálni, biztosan benne volt a lábamban az előző futás is. Mindenki bevállalta, hogy kicsit erősebben kezdünk, az döntött, mennyire fáradunk el a végén. Sokat tanultam ebből is, és bízom benne, hogy két év múlva még szebben tudom majd zárni a döntőt” – mondta Urbán Zita. A németek taktikája kifizetődött, az első négyben hárman végeztek közülük, az arany Gesa Krause nyakába került.

A 24 éves magyarnak az edzője egyébként Káldy Zoltán, aki a honi hosszútávfutás egyik legismertebb alakja. Tanítványával az Eb előtti hetek edzései alapján a döntőbe jutást tűzték ki célul, ez összejött, amely hatalmas mérföldkő a fiatal futó pályafutásában.

Klekner Hanga már hosszú évek óta már a rúdugródöntő közvetlen közelében járt, de végre Birminghamben össze is jött neki. Hiába csúszott a kezdés fél órával, a szám országos csúcstartója csütörtökön magabiztos kísérlettel szállt be 430 centin, és nem kevésbé volt meggyőző a 445 centis magasságon sem.

A 460 centi országos csúcsbeállítást jelenthetett volna; az első két kísérlete nem sikerült. Izgalmas pillanatok következtek a harmadik előtt, nekifutott, elrugaszkodott, milliméterek hiányoztak, de sajnos leverte a lécet. A 7. helye így is bravúros eredmény, amit a francia Berenice Peti-vel és az észt Marleen Müllával holtversenyben ért el.

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Esti program (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 21.00) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

19.35: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor visszalépett), gerelyhajítás

20.40: női hármasugrás, DÖNTŐ

20.50: női rúdugrás, DÖNTŐ (Klekner Hanga)

21.29: női 3000 m akadály, DÖNTŐ (Urbán Zita)

21.45: férfi diszkoszvetés, DÖNTŐ

22.10: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor visszalépett), 1500 m (utolsó szám)

22.28: férfi 800 m, DÖNTŐ

22.50: női 200 m, DÖNTŐ (Takács Boglárka)