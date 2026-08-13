„Hihetetlen a pali!” – Bamidele Yusuf Kristoffer Zachariassenről

„Vissza kell néznem az esetet, nem tudom megmondani, tizenegyes volt-e – mondta Philippe Rommens, a Ferencváros középpályása. – Mindenesetre a játékvezető büntetőt ítélt. Borzalmas helyzet volt, főleg ilyen fontos, döntővel felérő meccsen, amelyen ráadásul nem is játszottunk jól. Örülök, hogy a végén az egyenlítéssel továbbjutottunk, ez nagyon kellett nekünk.”

„Mi mást mondhatnék Kristoffer Zachariassenről: hihetetlen a pali! Az előző idényben is rengeteg fontos pillanatban megvillant, és bár ezúttal nem ő szerezte a gólt, összehozta az egyenlítést. A végsőkig küzdöttünk, túllendültünk azokon a periódusokon, amikor pánikoltunk, és megmentettük ezt a párharcot – várjuk a rájátszást az Európa-ligában!” – fogalmazott Bamidele Yusuf, a Ferencváros szélsője.