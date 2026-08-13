Nemzeti Sportrádió

„Hihetetlen a pali!” – Bamidele Yusuf Kristoffer Zachariassenről

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
• Zabrze
2026.08.13. 22:28
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Bamidele Yusuf Kristoffer Zachariassent dicsérte (Fotó: Árvai Károly, NS-montázs)
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Kristoffer Zachariassen FTC Philippe Rommens Bamidele Yusuf Górnik Zabrze
Mint beszámoltunk róla, a Ferencvárosi TC 1–1-es döntetlent ért el a Górnik Zabrze otthonában, ezzel 2–1-es összesítéssel továbbjutott a labdarúgó Európa-liga rájátszásába. A mérkőzést követően így értékeltek az FTC játékosai, Philippe Rommens és Bamidele Yusuf.

„Vissza kell néznem az esetet, nem tudom megmondani, tizenegyes volt-e – mondta Philippe Rommens, a Ferencváros középpályása. – Mindenesetre a játékvezető büntetőt ítélt. Borzalmas helyzet volt, főleg ilyen fontos, döntővel felérő meccsen, amelyen ráadásul nem is játszottunk jól. Örülök, hogy a végén az egyenlítéssel továbbjutottunk, ez nagyon kellett nekünk.” 

„Mi mást mondhatnék Kristoffer Zachariassenről: hihetetlen a pali! Az előző idényben is rengeteg fontos pillanatban megvillant, és bár ezúttal nem ő szerezte a gólt, összehozta az egyenlítést. A végsőkig küzdöttünk, túllendültünk azokon a periódusokon, amikor pánikoltunk, és megmentettük ezt a párharcot – várjuk a rájátszást az Európa-ligában!” – fogalmazott Bamidele Yusuf, a Ferencváros szélsője.

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Kristoffer Zachariassen FTC Philippe Rommens Bamidele Yusuf Górnik Zabrze
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