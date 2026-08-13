Milák Kristóf: Mi lenne, ha még edzenék is?
– Azt mondta, nem irreális, hogy valami nagyot alkosson száz pillangón is. Valami ilyesmire gondolt?
– Kiszámoltuk, az edzőm, Szabó Álmos és én is, hogy ennyi van még az úszásomban, a középdöntős időtől legalább egy másodperccel tudok többet – mondta Milák Kristóf, a 100 méteres pillangóúszás Eb-aranyérmese a döntő után.
– Vagyis nem lepte meg, hogy majdnem világcsúcsot úszott?
– Az lepett meg, hogy nem haltam bele a vízbe, s nem kellett utána kihúzni, na, ez meglepett! De mondom, így kalkuláltunk, azt nem tudtuk, hogy ki fogom-e tudni úszni magamból ezt a döntőben – örülök, hogy ki tudtam.
– Figyelt a vetélytársakra?
– Tudtam, hogy egyedül kell leúsznom ezt a száz métert, nem volt értelme másokra figyelnem. Nem volt amúgy semmiféle elvárás, a végén azért eszembe jutott, mi lenne, ha még edzenék is?
– Hm. A száz gyors után elárulta, ez az idei amolyan felhozó év, hogy nulláról valahová eljusson, nem gondolja, hogy ezek az Eb-eredmények ehhez képest szenzációsak?
– Reálisan nézem magam. Igyekszem helyén kezelni a befektetett munkát és az eredményeket.
|ÍGY NYILATKOZTAK A GYŐZTES VÁLTÓ TAGJAI
|Kós Hubert: – A 2017-es budapesti világbajnokság óta volt egy álmom, hogy mennyire szerettem volna ezt a váltót, azt el sem tudom mondani. Nem érdekel, hogyan jutottunk el idáig, mindenkinek szeretném megköszönni, aki ebbe munkát tett bele. Én a száz méterbe nem mindent, annál is többet tettem. Olyan idővel nyertünk, amely azt mutatja, ott van a helyünk – nemcsak az Eb-n, de az olimpián és a vébén is. Ennyire boldog még sosem voltam egy verseny után.
|Milák Kristóf: – Nagyon feldobott, hogy Nándi mekkorát hajrázott előttem, a döntő után gratuláltam neki, nagyon neki is indultam, még kicsit aggódtam is, hogy korábban ugrottam. Szerencsére nem. Jól éreztem magam ebben a váltóban, annak meg külön örülök, hogy sokkal jobban ki tudtam úszni magam, mint a száz gyors döntőjében. Azért azon meglepődtem, hogy a legvégére is maradt annyi erőm, lélekjelenlétem, hogy megelőzzem az orosz fiút.
|Szabó Szebasztián: – Nagyon jó volt összeállni! Nem vagyok az a típus, aki könyörögni szokott, nem is tettem, megértem Kristófot, bárki dönthet úgy, hogy nem vállal váltót. De örülök, hogy csatlakozott: két olimpiai bajnokkal és egy remek Németh Nándival indultunk neki. Volt rajtam nyomás, három ilyen „állat” mellett kellett helytállnom. Eb-arany és egy nagyszerű idő – bárki jön, mindenkire veszélyesek vagyunk ilyen felállásban.
|Németh Nándor: – Néhány hete annyit mondtam a váltó kapcsán, az, hogy így összeálljunk, egy álommal ér fel. Úgyhogy mondhatni, az álom valóra vált csütörtökön. Reméljük, együtt maradunk, látszik, hogy fel tudjuk venni a versenyt a nagyhatalmakkal is. Két olimpiai bajnokkal felállni igazi erődemonstráció: láttuk, Léon Marchand mit hozott ki a 4x200-as francia gyorsváltóból, s nekünk két ekkora klasszisunk van. Bár én mindent megteszek, hogy egyéniben is érmes legyek – a váltóval viszont én is tudok bizonyítani.
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
MEDENCÉS ÚSZÁS
Férfi 100 m pillangó, döntő
Európa-bajnok: Milák Kristóf (Magyarország, klub: BHSE, edző: Szabó Álmos) 49.48 – Európa-csúcs (régi: 49.62, Grousset, 2025)
2. Maxime Grousset (Franciaország) 49.70
3. Noe Ponti (Svájc) 49.93
4. Kós Hubert (Magyarország, klub: BVSC-Zugló, edző: Bob Bowman, Nagy Péter) 50.25 – egyéni csúcs (régi: 50.55, 2025)
Férfi 4x100 m gyorsváltó, döntő
Európa-bajnok: Magyarország (Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf – Jászó Ádám, Kós Olivér) 3:10.03 – országos csúcs (régi: 3:11.06, 2021)
2. Oroszország (Ivan Girjov, Vaszilij Kukuskin, Alekszandr Scsogolev, Jegor Kornyev – Mihail Scserbakov, Roman Zsidkov, Andrej Minakov) 3:10.12
3. Horvátország (Jere Hribar, Vlaho Nenadic, Vili Sivec, Toni Dragoja) 3:11.08