Milák Kristóf: Mi lenne, ha még edzenék is?

– Azt mondta, nem irreális, hogy valami nagyot alkosson száz pillangón is. Valami ilyesmire gondolt?

– Kiszámoltuk, az edzőm, Szabó Álmos és én is, hogy ennyi van még az úszásomban, a középdöntős időtől legalább egy másodperccel tudok többet – mondta Milák Kristóf, a 100 méteres pillangóúszás Eb-aranyérmese a döntő után.

– Vagyis nem lepte meg, hogy majdnem világcsúcsot úszott?

– Az lepett meg, hogy nem haltam bele a vízbe, s nem kellett utána kihúzni, na, ez meglepett! De mondom, így kalkuláltunk, azt nem tudtuk, hogy ki fogom-e tudni úszni magamból ezt a döntőben – örülök, hogy ki tudtam.

– Figyelt a vetélytársakra?

– Tudtam, hogy egyedül kell leúsznom ezt a száz métert, nem volt értelme másokra figyelnem. Nem volt amúgy semmiféle elvárás, a végén azért eszembe jutott, mi lenne, ha még edzenék is?

– Hm. A száz gyors után elárulta, ez az idei amolyan felhozó év, hogy nulláról valahová eljusson, nem gondolja, hogy ezek az Eb-eredmények ehhez képest szenzációsak?

– Reálisan nézem magam. Igyekszem helyén kezelni a befektetett munkát és az eredményeket.