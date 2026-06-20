A Csíkszereda bejelentette a Magyarországról érkezett csatárt

„Megállapodtunk Czékus Ádámmal. A 23 éves, 178 cm magas támadó a Kecskeméttől érkezik hozzánk, hogy az új idényben csapatunkat erősítse – adta hírül a Facebookon az FK Csíkszereda. – Az eddig főként középcsatárként és támadó középpályásként szereplő fiatal tehetség korábban a Békéscsaba, a Tiszakécske és a Kisvárda együtteseiben futballozott, utóbbinál pedig már élvonalbeli tapasztalatot is szerzett. Az elmúlt idényben a Kecskemét legtöbb mérkőzésén pályára lépett, több mint 1100 játékpercet gyűjtött, ezalatt két gólt szerzett és egy gólpasszt adott."

Czékus szombaton a 2. félidőben már pályára is lépett a Sepsi OSK elleni, 2–0-ra elveszített edzőmeccs második félidejében. A támadó 1+1 évre írt alá Csíkszeredában, miután a klub kivásárolta őt kecskeméti szerződéséből, ami még két évig érvényes lett volna. Czékus a második szerzeménye az új vezetőedzőnek, Szabó Istvánnak, a szintén Kecskemétről szerződtetett Szabó Alex után.