Nemzeti Sportrádió

A Csíkszereda bejelentette a Magyarországról érkezett csatárt

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.20. 13:21
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Czékus Ádám (balra) menedzsere, Nánási Balázs társaságában írt alá Csíkszeredában (Fotó: FK Csíkszereda)
Címkék
NB II Czékus Ádám Kecskemét Csíkszereda magyar átigazolás
Megerősítést nyert a Nemzeti Sport pénteki információja: a román élvonalban szereplő FK Csíkszereda bejelentette az NB II-es Kecskeméttől szerződtetett csatár, a 23 éves Czékus Ádám érkezését.
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Az új vezetőedző második nyári szerzeménye is Kecskemétről jön – úgy tudjuk, már megérkezett a klubhoz.

 

„Megállapodtunk Czékus Ádámmal. A 23 éves, 178 cm magas támadó a Kecskeméttől érkezik hozzánk, hogy az új idényben csapatunkat erősítse – adta hírül a Facebookon az FK Csíkszereda. – Az eddig főként középcsatárként és támadó középpályásként szereplő fiatal tehetség korábban a Békéscsaba, a Tiszakécske és a Kisvárda együtteseiben futballozott, utóbbinál pedig már élvonalbeli tapasztalatot is szerzett. Az elmúlt idényben a Kecskemét legtöbb mérkőzésén pályára lépett, több mint 1100 játékpercet gyűjtött, ezalatt két gólt szerzett és egy gólpasszt adott."

Czékus szombaton a 2. félidőben már pályára is lépett a Sepsi OSK elleni, 2–0-ra elveszített edzőmeccs második félidejében. A támadó 1+1 évre írt alá Csíkszeredában, miután a klub kivásárolta őt kecskeméti szerződéséből, ami még két évig érvényes lett volna. Czékus a második szerzeménye az új vezetőedzőnek, Szabó Istvánnak, a szintén Kecskemétről szerződtetett Szabó Alex után.

NB II Czékus Ádám Kecskemét Csíkszereda magyar átigazolás
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