Strandröplabda ob: szuperrangadó lehet a nőknél, üres a trón a férfiaknál

Az erősebbik nemnél igencsak komoly túljelentkezés van a hétvégi országos bajnokság döntőjére, hiszen nem kevesebb, mint 36 csapat adta le nevezését, azonban a rendhagyó lebonyolítású versenyen csak a kétharmaduk indulhat. A névsort böngészve kiderül, hogy idén nem lesz címvédés, mert Stréli Bence amúgy is sérült, párja Hajós Artúr pedig nem nevezett mással a tornára, így gyakorlatilag üres a trón.

Az első kiemelt így Niemeier Lukas és a kétszeres korosztályos Eb-bronzérmes Tari Bence lesznek, míg legnagyobb riválisuk Tari eddigi párja, Veress Ákos és a 2024-es ob-aranyérmes Dóczi Domonkos lesznek, de a többieket sem lehet leírni, már csak azért sem, mert az idei ob-fordulókon a ranglista élmezőnyéhez tartozó játékosok nem is indultak, azaz nincs igazán összehasonlítási alap. „Ne gondoljon senki rosszra, nem vesztünk össze Bencével, szakmai alapon szedték szét az edzők a sikerpárosunkat – mondta el az esemény sajtótájékoztatóján Veress Ákos –, idén az U22-es Eb-n is Lukasszal indul Bence, de hogy jövőre mi lesz azt most még nem tudni, egyelőre ezzel még nem is foglalkozunk, most a bajnoki cím a cél, hiszen döntőt játszottam már, de bajnok még nem voltam.”

Persze kár lenne leírni az első ob-fordulót megnyerő, 2019-es bajnok Bán Viktort és Kiss Dánielt, de a korábbi bajnokok közül a selejtezőben indul majd a Tatán bronzig jutó 2015-ös győztes Meszlényi Tamás és Soós Izsák is. Ebben a nemben igencsak kiegyensúlyozott a mezőny, meglepetés is könnyen előfordulhat.

A nőknél ez kevésbé valószínű: a címvédő Vasvári Eszter és Vasvári Zsófi a múlt hétvégén az Európai Egyetemi Játékok megnyerésével melegített a tornára, azok után, hogy az első nyíregyházi ob-fordulóban sérülés miatt idejekorán visszaléptek. Legnagyobb kihívójuk idén is a tavaly ezüstérmes, Tatán győztes, az ob után pedig a lengyelországi Európa-bajnokságon induló Kun Stefánia és Villám Lilla lesznek. a két páros a tavalyihoz hasonlóan idén is először a döntőben találkozhat (ha csak valami váratlan közbe nem jön). „Nem játszottunk egymással eddig idén, ahogyan tavaly is egyetlenegyszer, az ob-döntőben találkoztunk – mondta el kérdésünkre Kun Stefánia. – A helyzet talán annyiban más, hogy mivel tavaly ők győztek, most őket nyomja a címvédés terhe. Ami engem illet, az előző négy évben mindig döntőt játszhattam az ob-n, de mind a négyszer ezüstérmes lettem, most már jó lenne eggyel előbbre lépni. Arról nem is beszélve, hogy a bajnoki cím hatalmas löketet adna az önbizalmunknak is az Európa-bajnokságra.”

A verseny csütörtökön a selejtezőkkel kezdődik, ahol 16 páros (a hölgyeknél a nevezők alacsonyabb száma miatt 13) küzd négy helyért, egyenes kieséses rendszerben, az ezúttal rendhagyó módon 12 csapatos csoportkörbe jutásért. Pénteken a csoportkört rendezik, ahol a hármas csoportokban mindenki mindenkivel megmérkőzik. Szombaton a nyolcad- és a negyeddöntőket rendezik, míg vasárnap már a megszokott rend szerint az elődöntőket és a helyosztókat játsszák le. Az első három versenynapon két, vasárnap egy pályán rendezik a mérkőzéseket. A dobogósok között bruttó 15 millió forintos pénzdíjat osztanak szét. A rendezvény ingyenes, a döntőket az M4 Sport+ élőben közvetíti.