NS-infó: Szabó István ezúttal egy csatárt igazolhat Magyarországról Csíkszeredába

Erdélyi forrásból úgy értesültünk, hogy megérkezett a székelyföldi csapathoz, az FK Csíkszeredához Czékus Ádám, az NB II-es Kecskeméti TE 23 éves, vajdasági születésű csatára.

Az átigazolásáról már megszülethetett az egyezség, ezért utazhatott Czékus Csíkszeredába, hogy aláírja a szerződését; a klubok hamarosan be is jelenthetik az átigazolást. A támadó tavaly, egyéves békéscsabai kölcsönjáték után igazolt Kisvárdáról Kecskemétre. Az elmúlt két idényben 51 NB II-es meccsen tíz gólt szerzett és három gólpasszt adott.

Szabó Alex után ő már a második Kecskemétről érkező szerzeménye lehet ezen a nyáron a Csíkszeredának, de a védővel ellentétben ő még nem dolgozott együtt korábban Szabó Istvánnal.