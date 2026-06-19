Nemzeti Sportrádió

NS-infó: Szabó István ezúttal egy csatárt igazolhat Magyarországról Csíkszeredába

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.19. 08:37
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Czékus Ádám Kecskemétről szerződhet Csíkszeredába (Fotó: kecskemetite.hu)
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Czékus Ádám Kecskemét Szabó István Csíkszereda magyar átigazolás
A Nemzeti Sport értesülései szerint újabb játékost igazol Magyarországról a román Superligában szereplő FK Csíkszereda.

Erdélyi forrásból úgy értesültünk, hogy megérkezett a székelyföldi csapathoz, az FK Csíkszeredához Czékus Ádám, az NB II-es Kecskeméti TE 23 éves, vajdasági születésű csatára.

Az átigazolásáról már megszülethetett az egyezség, ezért utazhatott Czékus Csíkszeredába, hogy aláírja a szerződését; a klubok hamarosan be is jelenthetik az átigazolást. A támadó tavaly, egyéves békéscsabai kölcsönjáték után igazolt Kisvárdáról Kecskemétre. Az elmúlt két idényben 51 NB II-es meccsen tíz gólt szerzett és három gólpasszt adott.

Szabó Alex után ő már a második Kecskemétről érkező szerzeménye lehet ezen a nyáron a Csíkszeredának, de a védővel ellentétben ő még nem dolgozott együtt korábban Szabó Istvánnal.

 

Czékus Ádám Kecskemét Szabó István Csíkszereda magyar átigazolás
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