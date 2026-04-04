Női kosár: Juhász Dorkáék ezüstérmesek a török bajnokságban

2026.04.04. 17:35
török női kosárlabda-bajnokság Galatasaray Juhász Dorka
Juhász Dorka csapata, a Galatasaray harmadszor is kikapott a címét megvédő Fenerbahcétól a török kosárlabda-bajnokság fináléjában, így ezüstéremmel zárta az idényt.

A vasárnapi nyitányon a Galatasaray 85–70-es vereséget szenvedett, a magyar játékos akkor 18 perc alatt 4 pontot és 2 lepattanót gyűjtött. A keddi folytatásban a favorit Fener szinte végig vezetve nyert 77–75-re, Juhász 32 perc alatt 11 pontot, 3 lepattanót és 2 gólpasszt ért el.

A szombati csata első félideje még szoros küzdelmet hozott, nagyszünet után viszont a Fener egy 14–0-s rohammal gyakorlatilag eldöntötte a meccset, 87–76-ra győzött, és 3-0-s összesítéssel megvédte címét. A magyar center 24 perc alatt 3 pontot és 8 lepattanót ért el.

A Galatasaray két hét múlva az Euroliga hatos döntőjében lép pályára Zaragozában.

A 26 éves Juhász a hónap elején tagja volt az ugyancsak Isztambulban rendezett világbajnoki selejtezőtornán a vb-részvételt 28 év után kiharcoló magyar válogatottnak, sőt, bekerült a viadal álomcsapatába is.

 

