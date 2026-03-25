Van, akinek semmi sem jó: beleállt Szoboszlaiba a Liverpool legendája

2026.03.25. 14:43
null
Souness nem feltétlenül boldog a Liverpool középpályásaival (Fotó: Getty Images)
Liverpool Graeme Souness Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik egybehangzó vélemények szerint a Liverpool FC legjobb teljesítményt nyújtó játékosa a jelenlegi idényben – így gondolja például a magyar játékost korábban gyakorta kritizáló klubikon, Jamie Carragher is –, Graeme Souness, a Mersey-partiak 80-as évekbeli korszakos csapatának középpályása talált kivetnivalót a magyar légiós játékában.

A 72 éves Graeme Souness hosszú pályafutása során két csapatnál töltött hosszabb időszakot: a Middlesbrough 1972 és 78 között lehúzott hat év után a Liverpoolban töltött ugyanennyit, a klub történelmének egyik legnagyszerűbb alakulatának lett alapembere a skót középpályás. Az Anfielden töltött hat idényből ötször bajnok lett a csapatta, háromszor megnyerte a BEK-et, négyszer az angol Ligakupát és négyszer beválasztották az első osztály „idény legjobb csapatába.” 

A Liverpool FC után két évre a Sampdoriához ment, majd öt évet töltött játékos-edzőként a skót Rangersnél, mielőtt 1991-ben visszavonult volna, majd edzőként tért vissza a Vörösökhöz három idényre. Kevésbé volt sikeres, mint játékosként, de azért egy FA-kupa-győzelem összejött neki a kispadról irányítva is. Edzői pályafutására végül 2006-ban tett pontot, azóta legtöbbször televíziós szakértőként bukkan fel különböző csatornákon – legutóbb éppen a TalkSPORT szólaltatta meg.

Miután a korábbi 54-szeres skót válogatott középpályás a Galatasaray elleni BL-párharc megnyerését annyival intézte el, hogy a Liverpool ellenfele gyenge volt, ezért nem tanulhattak a angolok játékosai semmit a párharcból, megkapta a felvetést, hogy azért Szoboszlai igencsak jó idényt fut a Vörösöknél. Souness azonban nem értett ezzel feltétlenül egyet, bár volt, amiben elismerte a Liverpoolban 12 góljával idénybeli második legeredményesebb játékosát.

„Szoboszlai valóban csodálatosan lövi meg a labdákat szabadrúgásból, nagyszerű a lövőtechnikája, tényleg a világ egyik legcsodálatosabbja ezen a téren. De mi a helyzet a dolgok másik felével? Vajon védekezésben, középpályás letámadásban is hozzáteszi a magáét? Amikor arról beszélünk, hogy a felezővonalig fel kell nyomulni és magas védővonalat kell tartani, akkor ezt csak úgy lehet megtenni, hogy a védők előtti játékosok folyamatosan nyomás alatt tartják a labdát és az azt birtokló ellenfelet. Lássuk be, a Liverpool ebben nem volt valami jó az idényben. Hányszor láttunk olyat, hogy az ellenfelek középen, nyílegyenesen hozták fel a labdát Gomezre és Van Dijkra? Azt hiszem, ez nem csak Szoboszlainak, de a Liverpool komplett középpályájának is a legnagyobb problémája ebben az idényben, hogy nem eléggé határozott és fegyelmezett a középpályás védekezése a csapatnak” – mondta Souness a TalkSPORT vasárnapi elemzőműsorában, ahol többek között a Bajnokok Ligája legutóbbi játéknapja szolgáltatta a beszélgetés apropóját.

 

 

Legfrissebb hírek

„A legnagyobb” – csapattársai üzentek a Liverpoolt elhagyó Szalahnak

Angol labdarúgás
5 órája

Hivatalos: Szalah bejelentette, kilenc év után elhagyja a Liverpoolt

Angol labdarúgás
20 órája

Nem ment bele a halasztásba a Lens, így nem pihenhet a PSG a Liverpool elleni meccsek között

Francia labdarúgás
Tegnap, 10:12

A Liverpool sztárjának el kellett hagynia az olaszok edzőtáborát

Foci vb 2026
2026.03.23. 11:15

Videó: ki lesz a Liverpool ellenfele a budapesti BL-döntőn?

Bajnokok Ligája
2026.03.23. 10:23

Szoboszlai Dominikkal a rajtban, történelmi csúccsal ért véget a Vivicittá

Atlétika
2026.03.22. 17:27

Kerkez Milos: Ha nincs meg a három pont, nem sokat ér a gólom

Angol labdarúgás
2026.03.22. 13:44

„Reméljük, hogy megértik…” – Marco Rossinak is szólhatott Arne Slot üzenete

Angol labdarúgás
2026.03.22. 09:20
Ezek is érdekelhetik