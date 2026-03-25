Van, akinek semmi sem jó: beleállt Szoboszlaiba a Liverpool legendája

A 72 éves Graeme Souness hosszú pályafutása során két csapatnál töltött hosszabb időszakot: a Middlesbrough 1972 és 78 között lehúzott hat év után a Liverpoolban töltött ugyanennyit, a klub történelmének egyik legnagyszerűbb alakulatának lett alapembere a skót középpályás. Az Anfielden töltött hat idényből ötször bajnok lett a csapatta, háromszor megnyerte a BEK-et, négyszer az angol Ligakupát és négyszer beválasztották az első osztály „idény legjobb csapatába.”

A Liverpool FC után két évre a Sampdoriához ment, majd öt évet töltött játékos-edzőként a skót Rangersnél, mielőtt 1991-ben visszavonult volna, majd edzőként tért vissza a Vörösökhöz három idényre. Kevésbé volt sikeres, mint játékosként, de azért egy FA-kupa-győzelem összejött neki a kispadról irányítva is. Edzői pályafutására végül 2006-ban tett pontot, azóta legtöbbször televíziós szakértőként bukkan fel különböző csatornákon – legutóbb éppen a TalkSPORT szólaltatta meg.

Miután a korábbi 54-szeres skót válogatott középpályás a Galatasaray elleni BL-párharc megnyerését annyival intézte el, hogy a Liverpool ellenfele gyenge volt, ezért nem tanulhattak a angolok játékosai semmit a párharcból, megkapta a felvetést, hogy azért Szoboszlai igencsak jó idényt fut a Vörösöknél. Souness azonban nem értett ezzel feltétlenül egyet, bár volt, amiben elismerte a Liverpoolban 12 góljával idénybeli második legeredményesebb játékosát.

„Szoboszlai valóban csodálatosan lövi meg a labdákat szabadrúgásból, nagyszerű a lövőtechnikája, tényleg a világ egyik legcsodálatosabbja ezen a téren. De mi a helyzet a dolgok másik felével? Vajon védekezésben, középpályás letámadásban is hozzáteszi a magáét? Amikor arról beszélünk, hogy a felezővonalig fel kell nyomulni és magas védővonalat kell tartani, akkor ezt csak úgy lehet megtenni, hogy a védők előtti játékosok folyamatosan nyomás alatt tartják a labdát és az azt birtokló ellenfelet. Lássuk be, a Liverpool ebben nem volt valami jó az idényben. Hányszor láttunk olyat, hogy az ellenfelek középen, nyílegyenesen hozták fel a labdát Gomezre és Van Dijkra? Azt hiszem, ez nem csak Szoboszlainak, de a Liverpool komplett középpályájának is a legnagyobb problémája ebben az idényben, hogy nem eléggé határozott és fegyelmezett a középpályás védekezése a csapatnak” – mondta Souness a TalkSPORT vasárnapi elemzőműsorában, ahol többek között a Bajnokok Ligája legutóbbi játéknapja szolgáltatta a beszélgetés apropóját.