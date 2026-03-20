NB I: MTK Budapest–Paksi FC 0–1

Baráth Péter a kiállítása után: Elfogadom a második sárga lapot, de...

P. GY. B. P. GY. B.
2026.03.20. 17:57
Baráth Pétert (jobbról a második) a második félidőben kiállították Mainzban (Fotó: Getty Images)
légiósok Konferencialiga Baráth Péter Sigma Olomouc
Ahogy beszámoltunk róla, a Sigma Olomouc búcsúzott a Konferencialiga nyolcaddöntőjében, miután 2–0-s vereséget szenvedett Mainzban, ráadásul a csehek magyar labdarúgóját, Baráth Pétert kiállította a játékvezető. A középpályás a mérkőzés másnapján a klub hivatalos honlapján értékelt.
Baráth Pétert két sárga lap után kiállították a Mainz elleni visszavágón, a Sigma Olomouc búcsúzott a sorozattól.

A Sigma Olomouc a hazai gól nélküli döntetlen után Mainzban 2–0-s vereséget szenvedett. Baráth Péter a párharc mindkét mérkőzésén játszott, Németországban viszont kiállították.

Hazai pályán jól futballoztunk a Mainz ellen, a Bundesliga és közöttünk lévő különbség észrevehetetlen volt. A visszavágó más volt. A második félidőben korán kaptunk egy gólt, onnan már nagyon nehéz dolgunk volt” – mondta a magyar játékos, aki kitért a kiállítására is.

„Így döntött a játékvezető. Elfogadom a második sárga lapot, de szerintem az első egyáltalán nem volt az. Egy kicsit dühös vagyok, most nem érzem jól magam a piros lap miatt.”

Baráth ezután kitért a csapat nemzetközi kupaszereplésére is.

Csodálatos volt, klubtörténelmet írtunk. Ugyan az idényt még a Rakównál kezdtem, de most már itt vagyok, és ez a legfontosabb. Nagyra értékelem, hogy végigjárhattam ezt az utat. Remélem, hogy a következő évadban is eljutunk legalább a Konferencialigába. Úgy érzem, amikor egy erősebb együttes ellen játszunk, akkor mi is jobb teljesítményt nyújtunk.”

Baráth hozzátette, nagyon elégedett azzal, hogy rendre a kezdőcsapatban kap helyet, és nagyon jól megértik egymást Michal Berannal. 

„Azért jöttem Olomoucba, mert a lehető legtöbbet akartam játszani. A célunk, hogy az első hatban végezzünk, de jó lenne akár a legjobb négy közé kerülni. Sok új labdarúgó van a keretben, időre volt szükség, hogy megismerjük egymást a pályán és azon kívül is. Nekem sem volt egyszerű egy másik bajnokságba kerülni, azonban lépésről lépésre haladunk.”

KONFERENCIALIGA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Raków Czestochowa (lengyel)–Fiorentina (olasz) 1–2 (Struski 46., ill. Piccoli 68., Pongracic 90+7.)
Továbbjutott: a Fiorentina 4–2-es összesítéssel
AEK Athén (görög)–Celje (szlovén) 0–2 (Joszifov 13., Pozeg Vancas 42.)
Továbbjutott: az AEK Athén 4–2-es összesítéssel
Mainz (német)–Sigma Olomouc (cseh) 2–0 (Posch 46., Sieb 82.)
Kiállítva: Baráth (76., Sigma Olomouc)
Továbbjutott: a Mainz 2–0-s összesítéssel
AEK Larnaca (ciprusi)–Crystal Palace (angol) 1–2 (Saborit 63., ill. I. Sarr 13., 99.) – hosszabbítás után
Kiállítva: Saborit (73., Larnaca), Joannu (120+4., Larnaca)
Továbbjutott: a Crystal Palace 2–1-es összesítéssel
Sahtar Doneck (ukrán)–Lech Poznan (lengyel) 1–2 (Moutinho 67. – öngól, ill. Ishak 13., 45+7. – 11-esből)
Továbbjutott: a Sahtar Doneck 4–3-as összesítéssel
Sparta Praha (cseh)–AZ (holland) 0–4 (I. Jensen 8., Parrott 58., Mijnans 62., Daal 73.)
Továbbjutott: az AZ 6–1-es összesítéssel
Rayo Vallecano (spanyol)–Samsunspor (török) 0–1 (C. Ndiaye 30.)
Továbbjutott: a Rayo Vallecano 3–2-es összesítéssel
Strasbourg (francia)–HNK Rijeka (horvát) 1–1 (Barco 71., ill. Fruk 21.)
Továbbjutott: a Strasbourg 3–2-es összesítéssel

 

