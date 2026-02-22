Eze és Gyökeres is duplázott, az Arsenal simán nyerte az észak-londoni derbit

A listavezető és az egyik legrosszabb formában lévő Premier League-csapat találkozott a forduló rangadóján a Tottenham Hotspur stadionjában. Az észak-londoni derbin a felek az ősi rivalizáláson túl is hatalmas motivációval léptek pályára: a meccs előtt a Spurst mindössze négy pont választotta el a kiesőzónától, az Arsenalt pedig már csak kettő az üldöző Manchester Citytől. Ahogyan az várható volt, idegenben is az Arsenal volt kezdeményezőbb: előbb Leandro Trossard fejesét kellett kivágniuk a védőknek a kapu torkából, majd Viktor Gyökeres lövése kerülte el hajszállal jobb alsó sarkot, s William Saliba bólintásánál sem hiányzott sok az „ágyúsok” első góljához.

Amely a 32. percben meg is jött: Bukayo Saka némi szerencsével tartotta meg a labdát a jobb szélen, beadását Eberechi Eze rosszul vette át, de remekül korrigált, és pazar mozdulattal, droppból lőtt Guglielmo Vicario kapujába. Ám aki azt hitte, a vezetés birtokában fellélegezhetnek a vendégek, az tévedett: rögtön a középkezdést követő Tottenham-akciónál Declan Rice veszített labdát a saját tizenhatosa előtt, Randall Kolo Muani pedig köszönte szépen az ajándékot, betört a büntetőterületre, és a kapu közepébe lőtt. Kivártatva Saka került egy az egyben szembe Vicarióval, de az olasz kapus hatalmas bravúrral, lábbal hárított.

Nem telt el sok a második félidőből, a hatalmas fölényben játszó Arsenal újra megszerezte a vezetést, mégpedig Viktor Gyökeres révén: a lisszaboni formájához egyre inkább közelítő svéd válogatott center Jurriën Timber passzából rúgott ritkán látható bombagólt. A magyar származású középcsatárhoz hasonlóan jó formában lévő Eberechi Eze jegyezte a harmadik Arsenal-találatot: az nyáron a Crystal Palace-tól igazolt támadó középpályás a Tottenham-védők sorozatos bénázását kihasználva hizlalta kétgólosra az előnyt. Már a hosszabbításban játrtunk, amikor Viktor Gyökeres határozott úgy, hogy nem akar lemaradni csapattársától, s egy kontra végén ő is megszerezte második gólját – az Arsenal előnye ötpontosra nőtt a City előtt, a Tottehham továbbra is óriási bajban van. 1–4

ANGOL PREMIER LEAGUE

27. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Tottenham Hotspur–Arsenal 1–4 (Kolo Muani 34., ill. Eze 32., 61., Gyökeres 47., 90+5.)

Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Guessand 90.)

Sunderland–Fulham 1–3 (Le Fée 76. – 11-esből, ill. R. Jiménez 54., 61. – a második 11-esből, Iwobi 85.)

Nottingham Forest–Liverpool 0–1 (A. Mac Allister 90+7.)

Hétfőn játsszák

21.00: Everton–Manchester United (Tv: Spíler1)

Szombaton játszották

Manchester City–Newcastle United 2–1 (O'Reilly 14., 27., ill. Hall 22.)

Chelsea–Burnley 1–1 (J. Pedro 4., ill. Flemming 90+3.)

Aston Villa–Leeds United 1–1 (Abraham 88., ill. Stach 31.)

Brentford–Brighton & Hove Albion 0–2 (D. Gómez 30., Welbeck 45+1.)

West Ham United–Bournemouth 0–0