Eze és Gyökeres is duplázott, az Arsenal simán nyerte az észak-londoni derbit
A listavezető és az egyik legrosszabb formában lévő Premier League-csapat találkozott a forduló rangadóján a Tottenham Hotspur stadionjában. Az észak-londoni derbin a felek az ősi rivalizáláson túl is hatalmas motivációval léptek pályára: a meccs előtt a Spurst mindössze négy pont választotta el a kiesőzónától, az Arsenalt pedig már csak kettő az üldöző Manchester Citytől. Ahogyan az várható volt, idegenben is az Arsenal volt kezdeményezőbb: előbb Leandro Trossard fejesét kellett kivágniuk a védőknek a kapu torkából, majd Viktor Gyökeres lövése kerülte el hajszállal jobb alsó sarkot, s William Saliba bólintásánál sem hiányzott sok az „ágyúsok” első góljához.
Amely a 32. percben meg is jött: Bukayo Saka némi szerencsével tartotta meg a labdát a jobb szélen, beadását Eberechi Eze rosszul vette át, de remekül korrigált, és pazar mozdulattal, droppból lőtt Guglielmo Vicario kapujába. Ám aki azt hitte, a vezetés birtokában fellélegezhetnek a vendégek, az tévedett: rögtön a középkezdést követő Tottenham-akciónál Declan Rice veszített labdát a saját tizenhatosa előtt, Randall Kolo Muani pedig köszönte szépen az ajándékot, betört a büntetőterületre, és a kapu közepébe lőtt. Kivártatva Saka került egy az egyben szembe Vicarióval, de az olasz kapus hatalmas bravúrral, lábbal hárított.
Nem telt el sok a második félidőből, a hatalmas fölényben játszó Arsenal újra megszerezte a vezetést, mégpedig Viktor Gyökeres révén: a lisszaboni formájához egyre inkább közelítő svéd válogatott center Jurriën Timber passzából rúgott ritkán látható bombagólt. A magyar származású középcsatárhoz hasonlóan jó formában lévő Eberechi Eze jegyezte a harmadik Arsenal-találatot: az nyáron a Crystal Palace-tól igazolt támadó középpályás a Tottenham-védők sorozatos bénázását kihasználva hizlalta kétgólosra az előnyt. Már a hosszabbításban játrtunk, amikor Viktor Gyökeres határozott úgy, hogy nem akar lemaradni csapattársától, s egy kontra végén ő is megszerezte második gólját – az Arsenal előnye ötpontosra nőtt a City előtt, a Tottehham továbbra is óriási bajban van. 1–4
ANGOL PREMIER LEAGUE
27. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Tottenham Hotspur–Arsenal 1–4 (Kolo Muani 34., ill. Eze 32., 61., Gyökeres 47., 90+5.)
Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Guessand 90.)
Sunderland–Fulham 1–3 (Le Fée 76. – 11-esből, ill. R. Jiménez 54., 61. – a második 11-esből, Iwobi 85.)
Nottingham Forest–Liverpool 0–1 (A. Mac Allister 90+7.)
Hétfőn játsszák
21.00: Everton–Manchester United (Tv: Spíler1)
Szombaton játszották
Manchester City–Newcastle United 2–1 (O'Reilly 14., 27., ill. Hall 22.)
Chelsea–Burnley 1–1 (J. Pedro 4., ill. Flemming 90+3.)
Aston Villa–Leeds United 1–1 (Abraham 88., ill. Stach 31.)
Brentford–Brighton & Hove Albion 0–2 (D. Gómez 30., Welbeck 45+1.)
West Ham United–Bournemouth 0–0
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|28
|18
|7
|3
|56–21
|+35
|61
|2. Manchester City
|27
|17
|5
|5
|56–25
|+31
|56
|3. Aston Villa
|27
|15
|6
|6
|38–28
|+10
|51
|4. Chelsea
|27
|12
|9
|6
|48–31
|+17
|45
|5. Manchester United
|26
|12
|9
|5
|47–37
|+10
|45
|6. Liverpool
|27
|13
|6
|8
|42–35
|+7
|45
|7. Brentford
|27
|12
|4
|11
|40–37
|+3
|40
|8. Bournemouth
|27
|9
|11
|7
|43–45
|–2
|38
|9. Everton
|26
|10
|7
|9
|29–30
|–1
|37
|10. Fulham
|27
|11
|4
|12
|38–41
|–3
|37
|11. Newcastle
|27
|10
|6
|11
|38–39
|–1
|36
|12. Sunderland
|27
|9
|9
|9
|28–33
|–5
|36
|13. Crystal Palace
|27
|9
|8
|10
|29–32
|–3
|35
|14. Brighton & Hove Albion
|27
|8
|10
|9
|36–34
|+2
|34
|15. Leeds United
|27
|7
|10
|10
|37–46
|–9
|31
|16. Tottenham
|27
|7
|8
|12
|37–41
|–4
|29
|17. Nottingham Forest
|27
|7
|6
|14
|25–39
|–14
|27
|18. West Ham
|27
|6
|7
|14
|32–49
|–17
|25
|19. Burnley
|27
|4
|7
|16
|29–52
|–23
|19
|20. Wolverhampton
|28
|1
|7
|20
|18–51
|–33
|10