Guéhi a Liverpool helyett a Man. Cityé lesz; sikeredzőjét is elveszíti a Palace

Marc Guéhi szerződése nyáron lejár a Crystal Palace-nál, és már korábban is több európai élklub érdeklődését felkeltette. A nyáron közel állt ahhoz, hogy a Liverpool játékosa legyen, ám a 35 millió fontos üzlet az utolsó pillanatokban meghiúsult, annak ellenére, hogy a 25 éves középhátvéd már az orvosi vizsgálatokon is részt vett.

Guéhi hosszú távú szerződést köthet a Manchester Cityvel, a személyes feltételek várhatóan nem jelentenek akadályt.



Pep Guardiola vezetőedző pénteki sajtótájékoztatóján nem kívánt nyilatkozni az ügyről. A Palace-t irányító Oliver Glasner viszont megerősítette, hogy az átigazolás a végső szakaszában jár, és jelezte: Guéhi nem lesz kerettag a Sunderland elleni bajnokin. Korábban azt is elmondta, hogy a klub januárban hajlandó megválni kapitányától, ha megfelelő ajánlat érkezik.

Glasner azt is megerősítette, hogy az idény végén távozik a klubtól, amikor lejár a szerződése – ez az utóbbi hetek hírei alapján várható volt.



Az 51 éves osztrák szakember történelmet írt a Palace-nál, hiszen irányításával a klub megszerezte első nagy trófeáját az FA-kupa megnyerésével, amellyel kivívta az indulás jogát a Konferencialigában is. Tavaly augusztusban a Liverpool ellen a Community Shieldet is elhódította csapatával.