Kiss Bence a Kazincbarcika–ZTE előtt: Ismét itt az idő a bizonyításra!

Diósgyőrben kezdi a tavaszi szezont a ZTE. Az újonc Kazincbarcika ősszel Mezőkövesden játszotta hazai meccseit, az idén viszont Miskolcra költözik, így már ott fogadja a kék-fehéreket. A két csapat szeptemberi összecsapását 5–0-ra nyerte meg a Zalaegerszeg, akkor Kiss Bence csereként beállva duplázott.

„Vártam már a tétmeccseket, örülök, hogy folytatódik a bajnokság – mondta lapunknak Kiss Bence, a ZTE FC 26 éves középpályása. – Rövid, de kemény felkészülésen vagyunk túl, nem sok minden változott a keretben, eljött az idő, hogy ismét bizonyítsunk. Bevallom, nem emlékszem a szeptemberi mérkőzés minden pillanatára, de a góljaimra természetesen igen. Előbb átlövésből, majd ziccerből találtam be, örülnék, ha most is eredményes lennék, de a győzelem a legfontosabb.”

Érdekesség, hogy Kiss Bencének a legutóbbi DVTK Arénában lejátszott mérkőzés is jól alakult, ugyanis pontot érő gólt szerzett augusztusban a Diósgyőr elleni 2–2-n.

„Kemény meccset játszottunk, kétgólos hátrányba kerültünk, kiállítottak tőlünk egy játékost, mégis sikerült egyenlítenünk, a második találatunkat a kilencvenedik percben szereztem. Szép emlék ez a DVTK Arénából, jó lenne megint gólt szerezni. Vélhetően nálunk lesz többet a labda, jó eséllyel akadnak majd helyzeteink, ezeket pedig ki kell használni. Szerintem biztosan szerzünk legalább egy gólt... Hallottam, hogy sokan azt mondják, a papírforma a mi sikerünket ígéri, de óvatos lennék ezzel.”

A ZTE FC a Kazincbarcika után a Nyíregyházával majd a Puskás Akadémiával csap össze a Vasas elleni február 11-i kupameccsig.

Nagyon fontos lenne a győzelem a KBSC-nek, de nem azért, hogy visszavágjon a négy hónappal ezelőtti, egerszegi 0-5-ért, hanem a titkon remélt bennmaradás eléréséért. A ZTE-nek az ősz hajrájára kiforrt a játéka, kérdés, milyen hatással volt a csapatra a téli szünet. Döntetlen – de nem gól nélküli – lehet az összecsapás vége. NS tipp: BERECZ Csaba

A dobogóról lecsúszott decemberben a DVSC, ám minden adva van ahhoz, hogy közvetlenül az élboly mögé lépjen vasárnap, hiszen az FTC és az ETO egymástól vehet el pontokat. A debreceniek a DVTK-t fogadják – a diósgyőri vezetőedző, Vladimir Radenkovics a klubhonlapnak nyilatkozott:

„A debreceniek a védelmi vonalukat várhatóan feljebb tolják majd, emiatt ésszel kell támadni az üres területeket, illetve sokkal okosabb döntéseket kell hoznunk, ráadásul Dzsudzsák Balázs bármikor képes váratlan húzásra. Szeretném azt látni, hogy a játékosok magabiztosan játszanak, s hogy mindent megtesznek majd a pályán.”

Az őszhöz képest mindkét oldalon hiányzik egy-egy gyors támadó, hiszen a DVSC szélsője, Kocsis Dominik az eltiltását tölti, míg a Diósgyőr legeredményesebb játékosa, Elton Acolatse a Ferencvároshoz igazolt. A tempó nélkülük sem lesz lanyha, változatos mérkőzésen 1–1-es döntetlenre számítok. NS-tipp: Bodnár tibor

NB I, 19. FORDULÓ

13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!