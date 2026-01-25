Kiss Bence a Kazincbarcika–ZTE előtt: Ismét itt az idő a bizonyításra!

Diósgyőrben kezdi a tavaszi szezont a ZTE. Az újonc Kazincbarcika ősszel Mezőkövesden játszotta hazai meccseit, az idén viszont Miskolcra költözik, így már ott fogadja a kék-fehéreket. A két csapat szeptemberi összecsapását 5–0-ra nyerte meg a Zalaegerszeg, akkor Kiss Bence csereként beállva duplázott.
„Vártam már a tétmeccseket, örülök, hogy folytatódik a bajnokság – mondta lapunknak Kiss Bence, a ZTE FC 26 éves középpályása. – Rövid, de kemény felkészülésen vagyunk túl, nem sok minden változott a keretben, eljött az idő, hogy ismét bizonyítsunk. Bevallom, nem emlékszem a szeptemberi mérkőzés minden pillanatára, de a góljaimra természetesen igen. Előbb átlövésből, majd ziccerből találtam be, örülnék, ha most is eredményes lennék, de a győzelem a legfontosabb.”
Érdekesség, hogy Kiss Bencének a legutóbbi DVTK Arénában lejátszott mérkőzés is jól alakult, ugyanis pontot érő gólt szerzett augusztusban a Diósgyőr elleni 2–2-n.
„Kemény meccset játszottunk, kétgólos hátrányba kerültünk, kiállítottak tőlünk egy játékost, mégis sikerült egyenlítenünk, a második találatunkat a kilencvenedik percben szereztem. Szép emlék ez a DVTK Arénából, jó lenne megint gólt szerezni. Vélhetően nálunk lesz többet a labda, jó eséllyel akadnak majd helyzeteink, ezeket pedig ki kell használni. Szerintem biztosan szerzünk legalább egy gólt... Hallottam, hogy sokan azt mondják, a papírforma a mi sikerünket ígéri, de óvatos lennék ezzel.”
A ZTE FC a Kazincbarcika után a Nyíregyházával majd a Puskás Akadémiával csap össze a Vasas elleni február 11-i kupameccsig.
|Nagyon fontos lenne a győzelem a KBSC-nek, de nem azért, hogy visszavágjon a négy hónappal ezelőtti, egerszegi 0-5-ért, hanem a titkon remélt bennmaradás eléréséért. A ZTE-nek az ősz hajrájára kiforrt a játéka, kérdés, milyen hatással volt a csapatra a téli szünet. Döntetlen – de nem gól nélküli – lehet az összecsapás vége.
A dobogóról lecsúszott decemberben a DVSC, ám minden adva van ahhoz, hogy közvetlenül az élboly mögé lépjen vasárnap, hiszen az FTC és az ETO egymástól vehet el pontokat. A debreceniek a DVTK-t fogadják – a diósgyőri vezetőedző, Vladimir Radenkovics a klubhonlapnak nyilatkozott:
„A debreceniek a védelmi vonalukat várhatóan feljebb tolják majd, emiatt ésszel kell támadni az üres területeket, illetve sokkal okosabb döntéseket kell hoznunk, ráadásul Dzsudzsák Balázs bármikor képes váratlan húzásra. Szeretném azt látni, hogy a játékosok magabiztosan játszanak, s hogy mindent megtesznek majd a pályán.”
|Az őszhöz képest mindkét oldalon hiányzik egy-egy gyors támadó, hiszen a DVSC szélsője, Kocsis Dominik az eltiltását tölti, míg a Diósgyőr legeredményesebb játékosa, Elton Acolatse a Ferencvároshoz igazolt. A tempó nélkülük sem lesz lanyha, változatos mérkőzésen 1–1-es döntetlenre számítok.
NB I, 19. FORDULÓ
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|19
|10
|6
|3
|41–27
|+14
|36
|2. ETO FC Győr
|18
|10
|5
|3
|36–17
|+19
|35
|3. Ferencvárosi TC
|18
|10
|4
|4
|35–18
|+17
|34
|4. Debreceni VSC
|18
|9
|4
|5
|26–21
|+5
|31
|5. Puskás Akadémia
|19
|8
|4
|7
|25–25
|0
|28
|6. Kisvárda
|19
|8
|3
|8
|24–32
|–8
|27
|7. MTK Budapest
|19
|7
|3
|9
|36–39
|–3
|24
|8. Zalaegerszegi TE
|18
|6
|6
|6
|29–26
|+3
|24
|9. Újpest FC
|19
|6
|5
|8
|28–33
|–5
|23
|10. Diósgyőri VTK
|18
|4
|6
|8
|24–30
|–6
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
|19
|3
|6
|10
|20–35
|–15
|15
|12. Kazincbarcika
|18
|3
|2
|13
|17–38
|–21
|11