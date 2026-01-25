Nemzeti Sportrádió

Kiss Bence a Kazincbarcika–ZTE előtt: Ismét itt az idő a bizonyításra!

2026.01.25. 10:56
null
ZTE FC ZTE NB I labdarúgó NB I Kazincbarcika Kiss Bence
Szeptemberben a Zalaegerszeg 5–0-ra legyőzte a Kazincbarcikát a ZTE Arénában, ezúttal Diósgyőrben találkozik a két csapat – Kiss Bence ismét sikert remél. Előtte a Loki a Ferencváros–ETO rangadót kihasználva közeledhet a tabellát vezető zöld-fehér csapatokhoz, míg a DVTK-nál a szurkolók bizalmának visszaszerzése a cél.
 

Diósgyőrben kezdi a tavaszi szezont a ZTE. Az újonc Kazincbarcika ősszel Mezőkövesden játszotta hazai meccseit, az idén viszont Miskolcra költözik, így már ott fogadja a kék-fehéreket. A két csapat szeptemberi összecsapását 5–0-ra nyerte meg a Zalaegerszeg, akkor Kiss Bence csereként beállva duplázott.

 „Vártam már a tétmeccseket, örülök, hogy folytatódik a bajnokság – mondta lapunknak Kiss Bence, a ZTE FC 26 éves középpályása. – Rövid, de kemény felkészülésen  vagyunk túl, nem sok minden változott a keretben, eljött az idő, hogy ismét bizonyítsunk. Bevallom, nem emlékszem a szeptemberi mérkőzés minden  pillanatára, de a góljaimra természetesen igen. Előbb átlövésből, majd ziccerből találtam be, örülnék, ha most is eredményes lennék, de a győzelem a legfontosabb.”  

Érdekesség, hogy Kiss Bencének a legutóbbi DVTK Arénában lejátszott mérkőzés is jól alakult, ugyanis pontot érő gólt szerzett augusztusban a Diósgyőr elleni 2–2-n.

„Kemény meccset játszottunk, kétgólos hátrányba kerültünk, kiállítottak tőlünk egy játékost, mégis sikerült egyenlítenünk, a második találatunkat a kilencvenedik percben szereztem. Szép emlék ez a DVTK Arénából, jó lenne megint gólt szerezni. Vélhetően nálunk lesz többet a labda, jó eséllyel akadnak majd helyzeteink, ezeket pedig ki kell használni. Szerintem biztosan szerzünk legalább egy gólt... Hallottam, hogy sokan azt mondják, a papírforma a mi sikerünket ígéri, de óvatos lennék ezzel.”   

A ZTE FC a Kazincbarcika után a Nyíregyházával majd a Puskás Akadémiával csap össze a Vasas elleni február 11-i kupameccsig.

Nagyon fontos lenne a győzelem a KBSC-nek, de nem azért, hogy visszavágjon a négy hónappal ezelőtti, egerszegi 0-5-ért, hanem a titkon remélt bennmaradás eléréséért. A ZTE-nek az ősz hajrájára kiforrt a játéka, kérdés, milyen hatással volt a csapatra a téli szünet. Döntetlen – de nem gól nélküli  – lehet az összecsapás vége.
NS tipp: BERECZ Csaba

A dobogóról lecsúszott decemberben a DVSC, ám minden adva van ahhoz, hogy közvetlenül az élboly mögé lépjen vasárnap, hiszen az FTC és az ETO egymástól vehet el pontokat. A debreceniek a DVTK-t fogadják – a diósgyőri vezetőedző, Vladimir Radenkovics a klubhonlapnak nyilatkozott:

„A debreceniek a védelmi vonalukat várhatóan feljebb tolják majd, emiatt ésszel kell támadni az üres területeket, illetve sokkal okosabb döntéseket kell hoznunk, ráadásul Dzsudzsák Balázs bármikor képes váratlan húzásra. Szeretném azt látni, hogy a játékosok magabiztosan játszanak, s hogy mindent megtesznek majd a pályán.”

Az őszhöz képest mindkét oldalon hiányzik egy-egy gyors támadó, hiszen a DVSC szélsője, Kocsis Dominik az eltiltását tölti, míg a Diósgyőr legeredményesebb játékosa, Elton Acolatse a Ferencvároshoz igazolt. A tempó nélkülük sem lesz lanyha, változatos mérkőzésen 1–1-es döntetlenre számítok.
NS-tipp: Bodnár tibor

NB I, 19. FORDULÓ
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Paksi FC19106341–27+14 36 
2. ETO FC Győr18105336–17+19 35 
3. Ferencvárosi TC18104435–18+17 34 
4. Debreceni VSC1894526–21+5 31 
5. Puskás Akadémia1984725–2528 
6. Kisvárda1983824–32–8 27 
7. MTK Budapest1973936–39–3 24 
8. Zalaegerszegi TE1866629–26+3 24 
9. Újpest FC1965828–33–5 23 
10. Diósgyőri VTK1846824–30–6 18 
11. Nyíregyháza Spartacus19361020–35–15 15 
12. Kazincbarcika18321317–38–21 11 

 

 

Ezek is érdekelhetik