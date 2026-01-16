AEK Athén: Vargáék tulajdonosa bekeményített, pénzbírságot szabott ki a játékosokra a kupakiesés után

Mint arról korábban már beszámoltunk, Varga Barnabás új csapata, az AEK Athén a Görög Kupa negyeddöntőjében szerdán az OFI Krétával játszott, és meglepetésre hazai pályán 1–0-s vereséget szenvedett. Mariosz Ilopulosz ezután annyira megharagudott, hogy 400 ezer eurós (154 millió forint) pénzbírságot szabott ki a játékosokra, akiket persze derült égből villámcsapásként ért a tulajdonos döntése, akire korábban inkább az volt a jellemző, hogy bőkezűen osztogatja a jutalmakat – írta meg a sport24.gr portál.

Ilopulosz nyitva hagyott a játékosok előtt egy kiskaput: amennyiben megnyerik a soron következő három mérkőzést, nem kell befizetniük az összeget. Ez azonban nagyon nehéz feladatnak ígérkezik, az AEK-re ugyanis sorrendben a Panathinaikosz (otthon), az Aszterasz (idegenben) és az Olympiakosz (otthon) vár. A görög portál szerint a tulajdonos ezzel mindenki számára világossá tette az üzenetét: a győzelmekkel bónuszokat lehet szerezni, ám a kudarctűrésnek is vannak határai.

Az AEK tulajdonosa állítólag nagyon kiakadt az OFI Kréta elleni meccs után, és a következőket mondta a játékosoknak: „A tegnapi eredmény elfogadhatatlan és semmiféle alibinek nincs helye. Sok döntő fontosságú meccs következik, ennek kellett volna a legkönnyebbnek lennie. Nem fogok akkora büntetést kiszabni rátok, mint tavaly vagy a múltban máskor, de mindenképp azonnal kifizettetjük, ha nem nyerjük meg a következő három mérkőzést.”

Ilopulosz ezután elmondta, hogy a bírságból befolyó összeget egyrészt az amatőrcsapat kapná, akik szavai szerint a nehézségeik ellenére tisztelettel és becsülettel képviselik az AEK címerét. A másik része pedig az OFI Kréta által választott alapítványhoz kerülne: „Jutalomként azért, mert legyőztek minket egy egyenes kieséses mérkőzésen a saját stadionunkban anélkül, hogy egy harmadik tényező szerepet játszott volna benne” – fogalmazott a vezető.

„A tegnapi nagyon rossz eredmény mától mindannyiunk számára a múlté, és elengedhetetlen, hogy a jövőben se legyen ránk hatással, mivel mostantól a sikereink ugródeszkájává tesszük” – üzente még az üzletember.