Szatmárnémetiben tűnt fel a magyar futball egykori ígérete

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.01.23. 08:43
Vida Kristopher az NB I-ben Kisvárdán szerepelt korábban (Fotó: Kovács Péter, archív)
A 30 éves, korábbi korosztályos válogatott Vida Kristopher a héten felkészülési meccsen lépett pályára a román másodosztályban 20. helyen álló CSM Olimpiában.

 

A télen a CSM Olimpia két magyarországi játékosa is távozott – Torvund Alexander Budafokra szerződött, Pintér Bence szabadon igazolható –, viszont a csapattal készül a 30 éves szélső, a legutóbb Tatabányán szereplő, ám nyár óta klub nélküli Vida Kristopher.

A támadó egy félidőt játszott a CSM Olimpia Nagybánya (1–1) elleni felkészülési meccsén, de még nem szerződtették. Ha a szakmai stáb úgy dönt, szombaton az NB III-as Cigánd elleni edzőmeccsen is pályára léphet. 

A több évet Hollandiában is nevelkedő, pályafutása során a holland, a szlovák és a lengyel élvonalban is szereplő Vida egykor a magyar futball nagy ígéretének számított, végigjárta a korosztályos válogatottakat, ám a felnőttválogatottban nem mutatkozott be, az NB I-ben Kisvárdán játszott, 31 meccsen egy gólt szerzett. Legutóbb, a 2024–2025-ös idényben az NB II-ből kieső Tatabányában játszott 20 bajnokin, nyár óta viszont nincs csapata.


FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
CSM Olimpia (Szatmárnémeti)–Minaur (Nagybánya) 1–1 
Olimpia: Vida Kristopher a szünetben állt be.

 

Vida Kristopher légiósok CSM Olimpia
