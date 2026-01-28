Szabó Levente Lengyelországban folytathatja – NS-infó

Szabó Levente 2024 nyarán igazolt a német másodosztályú Braunschweighez, ahol eddig 42 mérkőzésen lépett pályára és hat gólja mellett kiosztott négy gólpasszt is – a lengyel lapok pedig úgy tudják, a Lubin őszi házi gólkirályát kéne pótolnia. A portugál Leonardo Rocha a bajnokság első felében a Rakówtól kölcsönbe érkezve 11 bajnokin hét gólt szerzett a Lubin színeiben, s a jól sikerült félidény után a Czestochowa vissza is rendelte – a Zaglebie szerette volna megtartani, de a 900 ezer eurós vételárat sokallotta a klub.

Minden jel arra mutat, hogy a Lubin Szabóért is fizetni kényszerül, ám nyilván nem annyit, mint amennyit a Raków kért volna a 28 éves portugálért, akit a Transfermarkt a legutóbbi frissítéskor kereken egymillió euróra taksált. Szabó esetében ez a becslés éppen a fele, ezért vélhetően a vételára is nagyjából a fele lehet – számolgatta a Meczyki.pl lengyel sportportál.

Ezzel egy időben a Nemzeti Sport úgy értesült, hogy a tavaszi idényt a hétvégén a GKS Katowice ellen kezdő Lubin még szerdán be is jelentheti a kétszeres magyar válogatott támadó érkezését.