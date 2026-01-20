Jelenleg Tóth Alex a legkeresettebb játékos a Transfermarkton

Az átigazolásokra szakosodott portál, a Transfermarkt felületén megtekinthető, hogy az elmúlt két órában mely futballista adatlapjára kattintottak a legtöbben, és úgy tűnik, Tóth Alex Angliába igazolása megmozgatta az internet népét, ugyanis jelenleg (17.05 órai állapot szerint) a Bournemouth magyar válogatott középpályása áll az első helyen ebben az összevetésben.

A JELENLEGI LEGKERESETTEBB JÁTÉKOSOK A TRANSFERMARKTON

1. Tóth Alex (magyar – Bournemouth, Anglia)

2. Hugo Bumusz (marokkói – Selangor FC, Malajzia)

3. Ethan Nwaneri (angol – Arsenal, Anglia)

4. Cristiano Ronaldo (portugál – Al-Naszr, Szaúd-Arábia)

5. Siogai Kento (japán – Wolfsburg, Németország)

6. Moses Odubajo (angol – AEK Athén, Görögország)

7. Marc Guéhi (angol – Manchester City, Anglia)

8. Tammy Abraham (angol – Besiktas, Törökország)

9. Edin Dzeko (bosnyák – Fiorentina, Olaszország)