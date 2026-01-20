Nemzeti Sportrádió

Jelenleg Tóth Alex a legkeresettebb játékos a Transfermarkton

2026.01.20. 17:23
Tóth Alexre sokan kíváncsiak (Fotó: AFC Bournemouth/X)
Az elmúlt órákban Tóth Alex profilját tekintették meg a legtöbben a Transfermarkton, így a Bournemouth újdonsült játékosa olyan neveket szorít maga mögé a listán, mint Cristiano Ronaldo vagy Marc Guéhi.

Az átigazolásokra szakosodott portál, a Transfermarkt felületén megtekinthető, hogy az elmúlt két órában mely futballista adatlapjára kattintottak a legtöbben, és úgy tűnik, Tóth Alex Angliába igazolása megmozgatta az internet népét, ugyanis jelenleg (17.05 órai állapot szerint) a Bournemouth magyar válogatott középpályása áll az első helyen ebben az összevetésben.

A JELENLEGI LEGKERESETTEBB JÁTÉKOSOK A TRANSFERMARKTON
1. Tóth Alex (magyar – Bournemouth, Anglia)
2. Hugo Bumusz (marokkói – Selangor FC, Malajzia)
3. Ethan Nwaneri (angol – Arsenal, Anglia)
4. Cristiano Ronaldo (portugál – Al-Naszr, Szaúd-Arábia)
5. Siogai Kento (japán – Wolfsburg, Németország)
6. Moses Odubajo (angol – AEK Athén, Görögország)
7. Marc Guéhi (angol – Manchester City, Anglia)
8. Tammy Abraham (angol – Besiktas, Törökország)
9. Edin Dzeko (bosnyák – Fiorentina, Olaszország)

