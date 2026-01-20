Nemzeti Sportrádió

„Ezért edzősködöm” – Robbie Keane megkönnyezte Tóth Alex átigazolását

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.20. 11:33
null
Robbie Keane (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Bournemouth Tóth Alex Robbie Keane Ferencváros
A Fradi Szakmai Napon beszélt Tóth Alex átigazolásáról Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője. Az ulloi129.hu által közölt nyilatkozat szerint az ír szakember számára nagyon sokat jelentett a 20 éves játékos átigazolása.

„Alex elvesztése nehéz volt nekem, nagyon nehéz. Most egy kicsit elérzékenyülök, mert egy évvel ezelőtt La Mangában, ahonnan most hazajöttünk, azt mondták nekem, hogy Alex megy a második csapatba. Két nap után azt mondtam: »Nem, marad.« Senki sem látta, de én láttam fogalmazott Robbie Keane, s párhuzamot vont saját játékospályafutása és Tóth története között. – Tizenhét éves voltam, amikor a Wolverhampton Wanderersben játszottam, és az edzőm bennem is látott valamit. Láttam valamit Alexben, amiről tudtam, hogy ez a kölyök érdemes arra, hogy maradjon. Azért, mert csinált valamit az edzésen: csinált valamit külsővel. Azt mondtam: »Nem, nem, ezt ne csináld, csak Luka Modric csinálhatja meg ezt«. Soha többé nem csinálta meg, szóval ez mit árul el róla? Figyel, tanul, megérti, hogy mit várok el egy futballistától.”

Az ír szakember szerint a 20 éves labdarúgó az elmúlt egy évben rengeteget fejlődött, majd kifejtette, hogy számára nagyon sokat jelentett az, hogy Tóth Alex az angol élvonalba szerződött. 

Küldött nekem egy fotót tegnap magáról a magángépen – életében először ült ilyenen – a Bournemouth mezével. Küldött egy hosszú üzenetet, megköszönve, hogy megváltoztattam az életét. Felhívtam a feleségem és elkezdtem sírni, pedig általában sosem sírok. De segítettem valakinek elérni az álmát.

„Azt hiszem, hogy Tóth Alex az egyik legkedvesebb kölyök, akivel valaha is találkoztam életemben. Sokat beszélget Instagramon a fiaimmal. Mindig szerény, mindig bátor. Amint megtudtam, hogy a Bournemouthhoz megy, felhívtam öt embert, hogy kérlek titeket, vigyázzatok Alexre. Büszke vagyok rá, hogy egy húszéves fiatal a klubunktól oda megy. Fáj, hogy elment, megakadályozhattam volna, maradt volna a hülye szabály miatt nyárig. De a saját fejlődése érdekében mennie kellett. És tudom, hogy emiatt majd szenvednem kell a hülye szabály miatt, de nem baj, mert az álma megvalósul. (...) Ezért edzősködöm” – mondta Robbie Keane, hozzátéve, hogy mindent megtesz azért, hogy más saját nevelésű fiatalok lépjenek Tóth Alex nyomdokaiba.

Kapcsolódó tartalom

Tóth Alex a Premier League-be igazolt – hivatalos

A 20 éves középpályás öt és fél éves szerződést kötött Andoni Iraola csapatával.

Tóth Alex: Csodálatos érzés, hogy ebben a klubban folytathatom

Tóth Alex az AFC Bournemouth történetének második magyar légiósa lett.

Tóth Alex lett az NB I történetének legdrágábban értékesített játékosa

Az AFC Bournemouth új légiósa ifjabb Lisztes Krisztián rekordját adta át a múltnak, nem is kevéssel: megduplázódott a 6 millió eurós átigazolási díj.

 

 

Bournemouth Tóth Alex Robbie Keane Ferencváros
Legfrissebb hírek

Lipcsei Péter: Tóth Alex mentálisan is erős, mindemellett alázatos játékos

Labdarúgó NB I
1 órája

Tóth Alex: Csodálatos érzés, hogy ebben a klubban folytathatom

Légiósok
3 órája

Tóth Alex lett az NB I történetének legdrágábban értékesített játékosa

Labdarúgó NB I
3 órája

Tóth Alex a Premier League-be igazolt – hivatalos

Angol labdarúgás
3 órája

Jesper Jensen: Szükség van a magyar fiatalokra!

Kézilabda
3 órája

A Brighton 18 éves tehetsége ollózós góljával mentett pontot a 91. percben

Angol labdarúgás
14 órája

Acolatse érkezését bejelentette a Ferencváros – hivatalos

Labdarúgó NB I
16 órája

Elton Acolatse már orvosi vizsgálaton is részt vett a Ferencvárosnál – NS-infó

Labdarúgó NB I
16 órája
Ezek is érdekelhetik