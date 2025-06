A Daniel Alves érdekeltségi körébe tartozó klubhoz igazolt a magyar U-válogatott csatár

A 19 éves támadó legutóbb a szintén az U20-as paulista bajnokságban szereplő Brasilis FC játékosa volt, a Daniel Alves érdekeltségi körébe tartozó Santa Fé azonban a Facebook-oldalán bejelentette, hogy megszerezte a tehetséges játékost.

Mint írták: Barkóczi Benedek már meg is érkezett Santa Fébe, és készen áll arra, hogy bemutatkozzon új csapatában.

Barkóczi Benedek a Ferencvárosban, a Puskás Akadémiában és az MTK-ban nevelkedett, 2022-ben egy meccsen az NB I-ben is beállt csereként, majd kétszer is kölcsönadták az NB II-be, Kozármislenybe. Az előző idényben nyolc meccsen egy gólt szerzett a másodosztályban, és ezt megismételte ebben az évadban is, az őszi szezonban szintén nyolc meccsen játszott, és egy gólt szerzett. Januárban azonban távozott a baranyaiaktól.