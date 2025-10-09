Nemzeti Sportrádió

Vancsa Zalán egyre jobb állapotba kerül a Lommelben

2025.10.09. 16:54
Vancsa Zalán (a labdával) egyre jobban belelendül a Lommelnél (Fotó: Getty Images)
Egyre jobb állapotba kerül Vancsa Zalán, a belga másodosztályú Lommel SK U21-es válogatott labdarúgója.

„Szerencsére újra rendszeresen játszom és meccsről meccsre egyre jobb állapotba kerülök. Egyrészt fizikálisan, másrészt egyre többet tudok nyújtani a pályán technikailag és tudok segíteni a csapatnak” – mondta csütörtökön az M4 Sporton a támadó.

Hozzátette, nehéz volt neki az előző idény, mert a belga Gentnek, majd a holland Rodának is kölcsönadták. A nyári felkészülési időszakban több mint két hónapot Manchesterben töltött a City Groupnál, majd szeptember első hetében tért vissza a Lommelhez. Voltak érdeklődések iránta Belgiumból és Hollandiából is, de számára a rendszeres játéklehetőség volt a legfontosabb.

„Remélem, minél hamarabb jönnek az első gólok és gólpasszok, de képes vagyok helyzeteket kialakítani és helyzetbe kerülni” – magyarázta.

Hozzáfűzte, a Lommel célja ezúttal is a feljutás, amelyhez két éve nagyon közel volt, csupán egy győzelem választotta el tőle. Vancsa szerint a fiatal játékosoknak nagyon jó, magas intenzitású, fizikális liga a belga másodosztály, ahol meg tudják mutatni magukat és fejlődhetnek.

 

