Balogh Botond aláírt Törökországban – hivatalos



Balogh Botond az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő Parmától az idény végéig a török élvonalban újonc Kocaelispor csapatához került kölcsönbe.

Erről a védő új klubja számolt be közösségi oldalán az aláírási ceremónia után. A 23 éves, nyolcszoros magyar válogatott hátvéd összesen 73 tétmérkőzésen lépett pályára a Parmában, a Serie A előző idényében 29 meccsen játszott és egy gólt szerzett.

A mostani évadban azonban nem kapott lehetőséget, igaz, az eddig lejátszott két fordulóból az elsőt eltiltás miatt kellett kihagynia, és a szerződése egyébként még 2027-ig érvényes Parmában.

A Kocaelispor 1997-ben és 2002-ben is diadalmaskodott a Török Kupában, ez a csapat történetének legjobb eredménye. A klub – amely az előző idényben megnyerte a másodosztályt – legutóbb a 2008–2009-es évadban volt az élvonal tagja, azóta az amatőr ötödosztályt is megjárta.



