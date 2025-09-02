A Transfermarkt szerint Bősze Levente a Comóhoz igazolt

Ugyan sem a Dunaszerdahely, sem az olasz élvonalbeli Como nem erősítette meg, a transfermarkt oldalán már fent van, hogy Bősze Levente az olasz klubhoz igazolt,

A 16 éves korosztályos válogatott játékos 2021-ben igazolt a Győrtől Dunaszerdahelyre, amelynek felnőttcsapatában már 18 mérkőzésen is pályára lépett. Az átigazolásról több olasz portál is beszámolt. A mondoprimavera.com azt írja, a Como két igazolással is erősíti ifjúsági csapatát, amely eddig a Larian ifjúsági rendszerre támaszkodott. Gianluca Di Marzio szerint a Como véglegesítette Bősze Levente és a lett Deniss Denisovs átigazolását is. Kiemelik, hogy Bősze már több meccset játszott a szlovák élvonalban és a Konferencialigában is bemutatkozott. A 2009-es születésű jobb lábas játékos a középpálya több részén és szélsőként is bevethető.

A Sprint e Sport is beszámol a két átigazolásról. „Az a típusú játékos, aki a vonalak között helyezkedik el, mindenki másnál előbb látja, mi lesz a pályán, és nem fél attól sem, ha védekeznie kell. Szükség esetén feljebb léphet a támadásokat segíteni, megbonthatja a védelmi vonalakat, vagy bal szélsőként is bevethető, képes áthelyezni a csapat súlypontját, röviden svájci bicska. Emellett kiválóan kezeli a nyomást” – írja az olasz portál Bősze kapcsán.

