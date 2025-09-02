A Torinóban folytatja a Vasas Kubala Akadémia fiatal középpályása

Juhász Martin 2020 augusztusától a Vasas Akadémia neveltje, a korosztályos válogatottaknál is folyamatosan számítanak rá, a közelmúltban részt vett az U17-es nemzeti együtteseknek kiírt Telki-kupán.

„Köszönettel tartozom a Vasasnak, a stábtagoknak és Nagy Miklósnak, mert minden segítséget megkaptam tőlük. Sajnos a társaimtól nem tudtam elbúcsúzni, ám amikor lehetőségem nyílik rá, szeretném pótolni – idézi a klubhonlap Juhász Martint. – Örülök, hogy elértem a célomat, az első benyomások nagyon pozitívak, alig várom az első edzést az új társakkal.”

„Büszkék vagyunk arra, hogy akadémiánk újabb játékosa kap lehetőséget egy európai élvonalbeli bajnokságban. Martin fejlődése példaértékű, és biztosak vagyunk benne, hogy Torinóban is megállja a helyét. Ez a transzfer jól mutatja, hogy a Vasas Akadémia munkája nemzetközi szinten is értéket képvisel” – kommentálta a szerződéskötést Nagy Miklós, az akadémia igazgatója.