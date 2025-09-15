A magyar csatár nagyon boldog – Izraelbe szerződött



„A Hapoel Petah Tikva örömmel jelenti be, hogy az idény végéig, egyéves opcióóval szerződteti a magyar támadót, Koszta Márkot, ügynökén, Ziv Szolomovicson keresztül” – jelentette be a hivatalos csatornáin az izraeli klub.

A közlemény megemlíti, hogy Koszta 2022 és 2024 között már játszott Izraelben, a Maccabi Bnej Rejnében 12 gólt is szerzett, az előző idényben pedig a görög élvonalbeli Voloszban 27 tétmeccsen nyolc gólt ért el, három gólpasszt adott. A 29. életévét jövő héten betöltő Kosztával kapcsolatban korábban lengyel érdeklődésről számoltunk be, és hazai klubok szurkolói pletykáiban is rendre előfordult a neve, de külföldi ügynökei kizárólag azon dolgoztak, hogy továbbra is légiósként folytathassa, és végül az izraeli visszatérés mellett döntött.

„Nagyon boldog vagyok, hogy csatlakozhatok a Hapoel Petah Tikvához, amely a második izraeli állomásom lesz. Emlékszem a klubra és a csapatot támogató nagy számú szurkolótáborra, tudom, hogy hozzám közel álló, támadó felfogásban futballozik a csapat. Remélem, hogy sok góllal tudom segíteni a célok elérését” – idézi új csatárát a közösségi oldalán az izraeli klub.

A Hapoel Petah Tikva tavasszal jutott fel az élvonalba, és két forduló után négy ponttal az 5. helyen áll a bajnokságban.

A miskolci születésű Koszta 2017-ben még tagja volt a Honvéd bajnokcsapatának, majd játszott Mezőkövesden, Újpesten, Zalaegerszegen, 2020-ban pedig légiósnak állt. Az elmúlt öt évben Izrael és Görögország mellett megfordult Dél-Koreában és Oroszországban is.