Légiósok: a magyar csatár az első számú kiszemelt







Pénteken a weszlo.com írt arról, hogy a lengyel élvonalbeli Pogon Szczecin várhatóan hamarosan eladja görög csatárát, a korábban az Újpesttel is hírbe hozott Efthimisz Kuluriszt, akinek a helyére a görög Volosztól már távozott, jelenleg szabadon igazolható Koszta Márkot szemelte ki a klub. Ugyancsak a Pogon érdeklődéséről írt a klub szurkolói oldala, a pogon24.info, viszont a sport1.pl Baráth Péter klubját, a Rakówot is az érdeklődők közé sorolja.

A Nemzeti Sport azonban lengyel, klub közeli forrásból úgy értesült, a Pogon az első számú kérője Kosztának. A hétvégén várhatók egyeztetések a játékost képviselő ügynökséggel, és ha sikerül megegyezniük a feleknek, akkor a csatár jövő héten már orvosi vizsgálatra utazhatna a Pogonhoz, amelynél ő a fő kiszemelt Kulurisz helyére.

A 28 éves Koszta 2022-ben Zalaegerszegről szerződött a dél-koreai Ulszanhoz, de azóta játszott Oroszországban, Izraelben, az előző idényben pedig 27 tétmeccsen nyolc gólt szerzett és három gólpasszt adott a görög élvonalbeli Voloszban, amelynél lejárt a szerződése.

Információink szerint a Pogon az Újpesttől a héten távozott szerb támadó középpályás, Ognjen Radosevics iránt is érdeklődik, de pénteken jeleztük, hogy a 22 éves játékos jó eséllyel a bosnyák Borac Banja Lukánál folytathatja a pályafutását, így róla – Kosztával ellentétben – lemaradhatnak a lengyelek.