„Ilyen még sohasem történt velem” – dunaszerdahelyi magyar kapufajáték

„Mi hiányzott a győzelemhez? A kaput és nem a kapufát kellett volna eltalálnunk – válaszolta keserű mosollyal Branislav Fodrek, a DAC mestere. – Néha a fociban ez megtörténik. Van, amikor két helyzetből két gólt szerzel, máskor a négy-öt nagy lehetőségből egyet sem használsz ki. Ez történt ma. Dolgoznunk kell ezen, mert már a harmadik meccsünkön ismétlődik ugyanez. A múltban nagyon jó arányban értékesítettük a helyzeteinket, most viszont rengeteg lehetőségre van szükségünk, hogy gólt szerezzünk. Nagyon bízom benne, hogy a srácok megtörik ezt a rossz szériát, és elkezdjük lőni a gólokat.”

A telt házas Tatran Arénában – amelyben csütörtökön az ukrán Zsitomir a Fiorentinát fogadja Konferencialiga-mérkőzésen – gyakorlatilag csak egy csapat volt a pályán: a DAC. A felvidéki együttes ötletesen, szemre is tetszetősen futballozott, és sorra dolgozta ki a helyzeteket. Andreas Gruber és George Gagua sem találták el a kaput, a magyar kettős pedig hiába próbálkozott. Redzic Damir és Tuboly Máté összesen négyszer találta el a kapufát és a lécet. Emellett az egykori ferencvárosi játékos rövid sarokra tartó lövését is védte a mérkőzés egyik hőse, Pavol Bajza kapus.

„Ilyen még sohasem történt velem, hogy egy meccsen háromszor találjam el a kapufát vagy a lécet. Nagyon sajnálom, hogy nem a kapuba mentek a lövéseim. Jobbak voltunk, mindenki mindent beleadott. Kár a pontvesztésért. Ezt a meccset még fel kell dolgoznom. Ilyen nincs, hogy ennyire balszerencsések legyünk. Dolgozunk tovább, bízom benne, hogy a következő meccseken hatékonyabbak leszünk” – mondta szomorúan a Nemzeti Sportnak Redzic Damir.

Tuboly Máté is nagyszerűen játszott. Az ellenfél támadásainak szűrésén kívül a gólszerzéshez is nagyon közel állt. Fél óra elteltével egy kipattanót harminc méterről a bal kapufára lőtt. „Sajnos kifelé pattant, nem befelé. Jól eltaláltam a labdát, bízom benne, hogy legközelebb bemegy – nyilatkozta lapunknak a magyar középpályás. – Ma este csak egy csapat volt a pályán: a DAC. Egy masszív, szervezett, lelkes csapat otthonában, ahol remek hangulatot teremtettek a szurkolók, a mérkőzés nagy részében mi domináltunk. Sajnos ma nem jött össze a gól. Nagyon csalódottak vagyunk. Nem egy pontot szereztünk, hanem kettőt vesztettünk. Menni kell tovább, készülnünk kell a következő meccsekre” – tette hozzá Tuboly, és külön köszönetet mondott a dunaszerdahelyi szurkolóknak is, akik szombaton csaknem ezer kilométert utaztak, hogy buzdítsák kedvenc csapatukat.

A találkozó negatív eseménye Lubomír Soucek brutális szabálytalansága volt Matej Trusa ellen. Az eperjesi játékos nyújtott lábbal találta el a dunaszerdahelyi támadót. Martin Dohál játékvezető mindössze sárga lapot adott a szabálytalankodónak, pedig az eset egyértelmű pirosat ért volna, és többhetes eltiltás járt volna érte. Úgy tűnik, a VAR-szobában aludtak, amikor ez történt…