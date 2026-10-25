Edzőváltás az NB III-as Budafoknál, Lázok máris távozott

Lázok János idén júliusban, néhány héttel az NB II-es kiesés után érkezett Budafokra, és összesen tizennégy tétmérkőzésen irányította az NB III-ban a BMTE-t. A fiatal szakemberrel a kispadon az együttes öt találkozót nyert meg, háromszor játszott döntetlent és hatszor szenvedett vereséget, de az előző öt bajnokiján nyeretlen maradt, így 18 ponttal csak a hetedik helyen áll a Délnyugati csoportban.

„Közös döntést hoztunk, a klubvezetéssel együtt úgy ítéltük meg, hogy más edzőnek kell folytatnia a munkát – mondta a klubhonlapon Lázok. – Köszönöm a BMTE-nek, hogy a nyáron lehetőséget adott nekem, a szurkolóknak pedig az együtt töltött időt.”

A távozó tréner utódja a 48 éves Pozder Nenad lett, aki a Pest megyei I. osztályban szereplő FÉMALK-Dunavarsánytól érkezett Budafokra.

A vajdasági szakember 2020 és 2025 között a Budapest-bajnokság I. osztályában szereplő Budafoki MTE II vezetőedzője volt, majd egy rövid, önkéntes szünet után idén tavasszal az akkor még NB III-as Pénzügyőr SE asszisztensedzőjeként tevékenykedett.