Csaknem egy év után, az NB III-ban tért vissza az ETO csapatkapitánya

Az NB III-ban nyugati rangadót rendeznek vasárnap délelőtt: 11 órától az ETO Akadémia és a feljutásra törekvő Szombathelyi Haladás csap össze Győrben. A hazaiaknál szokás szerint több „visszajátszó” is feltűnt, például a szombaton az Újpest ellen majdnem gólt fejelő Modou Lamin Marong, vagy Bödő Efraim, Marc Giger, a magyar bajnok Bíró Barnabás, de váratlanul felbukkant az aranyérmes együttes kulcsembere, Paul Anton is.



Az ETO csapatkapitánya tavaly december 13-án, a Nyíregyháza Spartacus otthonában lépett pályára legutóbb tétmeccsen, azóta több sérüléssel is bajlódott, a rendkívül kellemetlen, lassan gyógyuló, gyakran kiújuló szeméremcsont-gyulladás hátráltatja hónapok óta. Az NB I talán legjobb középpályása volt, amíg játszhatott, s bár nagy kérdés, ilyen hosszú kihagyás után mire lesz képes, ha visszanyerné a formáját, kis túlzással sztárigazolással bővülnének Efraín Juárez vezetőedző lehetőségei az NB I-ben.



LABDARÚGÓ NB III

13. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Debreceni VSC II

13.00: Hajdúnánás FK–Tiszafüredi VSE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Haladás FC

11.00: Puskás Akadémia FC II–VSC 2015 Veszprém

13.00: Balatonalmádi SE–Komárom VSE

DÉLKELETI CSOPORT

13.00: ESMTK–Újpest FC II

13.00: BKV Előre–Szegedi VSE