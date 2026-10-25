Nemzeti Sportrádió

Csaknem egy év után, az NB III-ban tért vissza az ETO csapatkapitánya

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
2026.10.25. 11:02
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Paul Anton visszatért a pályára (Fotó: Czinege Melinda, archív)
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ETO FC Paul Anton NB III
Az ETO Akadémia Szombathelyi Haladás elleni rangadója előtt meglepő név tűnt fel a győri kezdőben: Paul Anton 2025. december 13. után először lép pályára tétmeccsen.

Az NB III-ban nyugati rangadót rendeznek vasárnap délelőtt: 11 órától az ETO Akadémia és a feljutásra törekvő Szombathelyi Haladás csap össze Győrben. A hazaiaknál szokás szerint több „visszajátszó” is feltűnt, például a szombaton az Újpest ellen majdnem gólt fejelő Modou Lamin Marong, vagy Bödő Efraim, Marc Giger, a magyar bajnok Bíró Barnabás, de váratlanul felbukkant az aranyérmes együttes kulcsembere, Paul Anton is.

Az ETO csapatkapitánya tavaly december 13-án, a Nyíregyháza Spartacus otthonában lépett pályára legutóbb tétmeccsen, azóta több sérüléssel is bajlódott, a rendkívül kellemetlen, lassan gyógyuló, gyakran kiújuló szeméremcsont-gyulladás hátráltatja hónapok óta. Az NB I talán legjobb középpályása volt, amíg játszhatott, s bár nagy kérdés, ilyen hosszú kihagyás után mire lesz képes, ha visszanyerné a formáját, kis túlzással sztárigazolással bővülnének Efraín Juárez vezetőedző lehetőségei az NB I-ben.

LABDARÚGÓ NB III
13. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Debreceni VSC II
13.00: Hajdúnánás FK–Tiszafüredi VSE
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Haladás FC
11.00: Puskás Akadémia FC II–VSC 2015 Veszprém
13.00: Balatonalmádi SE–Komárom VSE
DÉLKELETI CSOPORT
13.00: ESMTK–Újpest FC II
13.00: BKV Előre–Szegedi VSE

 

ETO FC Paul Anton NB III
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