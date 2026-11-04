Haaland egyszer került Orbán mögé – győztes gól lett belőle

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) 2–3 (0–1)

Lipcse, Red Bull Aréna, 45 228 néző. Vezette: Guida (olasz)

RB Leipzig: Vandevoordt – R. Baku (Henrichs, 74.), Orbán, Lukeba, Raum – El-Ajnaui (Seiwald, 74.), Baumgartner (Nkunku, 57.), Banzuzi – Gruda, Romulo (T. Gomis, 67.), Nusa (Reitz, 74.). Vezetőedző: Martin Demichelis

Man. City: G. Donnarumma – M. Nunes (R. Dias, 79.), Khusanov, Guéhi, O'Reilly – E. Anderson (Buaddi, 83.), E. Fernández (Kovacic, 83.) – Foden (Doku, 64.), Cherki, I. Ndiaye (Elias, 83.) – Haaland. Menedzser: Enzo Maresca

Gólszerző: R. Baku (49.), Nusa (61.), ill. Lukeba (37. – öngól), E. Fernández (58.), Haaland (78.)

NEHÉZ BL-SOROZATBAN van az RB Leipzig. A németek az ezt megelőző fordulóban a Real Madrid otthonában szenvedtek 4–1-es vereséget, szerdán pedig a bombaerős Manchester Cityt fogadták. Igaz, a manchesteriek sem voltak jó formában, a legutóbbi három találkozójukból kétszer kikaptak.

Ezt nézve már nem is lett volna akkora meglepetés a Willi Orbánnal a kezdőjében pályára lépő hazaiak győzelme, a 14. percben pedig közel is kerültek a vezetéshez, amikor Antonio Nusa lövése után kiesett a labda az ügyetlenkedő Gianluigi Donnarumma kezéből, ám szerencséjére a kapu fölé hullott. Hiába volt többet a labda az angoloknál, a németek veszélyesebbnek bizonyultak, Willi Orbánéknak nem sok dolguk volt az első félidőben, egy nem mindennapi öngóllal mégis a City vezetett a szünetben. Bal oldali, veszélytelen beadás után középen hiába nem érkezett vendégjátékos, Castello Lukeba a saját kapujába lőtt.

A második félidőt aktívan kezdte a Leipzig, Christoph Baumgarter kis híján kilőtte a jobb felső sarkot, azonban Gianluigi Donnarumma hatalmasat védett. Néhány perccel később már negatív hősként tűnt fel az olasz, ugyanis Ridle Baku kiváltképp éles szögből a kapuba lőtt – onnan nem illik gólt kapni… Mentek tovább a lipcseiek, Ezechiel Banzuzi lövése után centikkel ment el a labda a kapu mellett.

A veszélyes szituációk a vendégek kapuja előtt adódtak, Enzo Fernández fejesével mégis a City került előnybe. Azonban Antonio Nusa gyorsan egyenlített, a hajrában viszont Erling Haaland első villanása – Willi Orbán mögül bevetődve talált be – három pontot ért a Citynek, amely egy feledhető első és sokkal jobb második félidő után nyert Lipcsében. 2–3