Nézze meg a Fenerbahce–Liverpool BL-meccs videós összefoglalóját!

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.04. 23:07
Fotó: Getty Images
Címkék
Bajnokok Ligája Fenerbahce Liverpool
Mint arról beszámoltunk, a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 4. fordulójában a Fenerbahce 3–2-re legyőzte a Liverpoolt. Nézze meg a mérkőzés összefoglalóját!

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) 3–2 (1–1)
Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion, 42 000 néző. Vezette: Turpin (francia)
Fenerbahce: Ederson – Nélson Semedo (Müldür, 75.), Skriniar, Peprah Oppong, A. Brown – Guendouzi, Kanté, Yüksek – Greenwood (Aydin, 89.), R. Lukaku (Muriqi, 63.), Irfan Can Kahveci (Aktürkoglu, 75.). Megbízott vezetőedző: Dirk Kuyt
Liverpool: Alisson – Joe Gomez (Wirtz, 66.), Jacquet, Van Dijk, Cimikasz (Kerkez, 76.) – A. Mac Allister, Nyoni (Koumas, 85.) – Víctor Munoz (Isak, 66.), Szoboszlai, Ngumoha (Gakpo, 66.) – Barcola. Vezetőedző: Andoni Iraola
Gólszerző: Greenwood (29.), A. Brown (73.), Muriqi (79.), ill. Nyoni (25.), Isak (69.)

Bajnokok Ligája
3 órája

Hiába lőtt két gólt is, kikapott a Liverpool Törökországban

Szoboszlai végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez csereként állt be – a volt liverpooli Kuyt győzelemre vezette a Fenerbahcét.

 

Bajnokok Ligája Fenerbahce Liverpool
Legfrissebb hírek

Nagy Ádám: Többre vágyunk szép emléknél; Aldo Dolcetti: Ne zavarjon meg senkit a San Siro csillogása!

E-újság
3 perce

Megszenvedett a Slaviával az Arsenal, otthon fordított a Viking, Eindhovenben nyert a Bruges

Bajnokok Ligája
39 perce

Haaland egyszer került Orbán mögé – győztes gól lett belőle

Bajnokok Ligája
42 perce

Comói vérengzés Lensban, BL-történelmi győzelmet arattak az olaszok

Bajnokok Ligája
42 perce

Kilenc gólt lőtt a Como; győzött Prágában az Arsenal – szerdai BL-eredmények

Bajnokok Ligája
43 perce

Hiába lőtt két gólt is, kikapott a Liverpool Törökországban

Bajnokok Ligája
3 órája

Győztes gól a 92. percben: Valverde bombájával a Real Madrid nagy csatát nyert meg Athénban

Bajnokok Ligája
3 órája

Bejelentkezés Athénból és Isztambulból; vendégünk BL-sztárok frizuráját értékelte – ilyen volt a szerdai BL-nap felvezetése

Bajnokok Ligája
4 órája