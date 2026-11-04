Nézze meg a Fenerbahce–Liverpool BL-meccs videós összefoglalóját!
Mint arról beszámoltunk, a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 4. fordulójában a Fenerbahce 3–2-re legyőzte a Liverpoolt. Nézze meg a mérkőzés összefoglalóját!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) 3–2 (1–1)
Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion, 42 000 néző. Vezette: Turpin (francia)
Fenerbahce: Ederson – Nélson Semedo (Müldür, 75.), Skriniar, Peprah Oppong, A. Brown – Guendouzi, Kanté, Yüksek – Greenwood (Aydin, 89.), R. Lukaku (Muriqi, 63.), Irfan Can Kahveci (Aktürkoglu, 75.). Megbízott vezetőedző: Dirk Kuyt
Liverpool: Alisson – Joe Gomez (Wirtz, 66.), Jacquet, Van Dijk, Cimikasz (Kerkez, 76.) – A. Mac Allister, Nyoni (Koumas, 85.) – Víctor Munoz (Isak, 66.), Szoboszlai, Ngumoha (Gakpo, 66.) – Barcola. Vezetőedző: Andoni Iraola
Gólszerző: Greenwood (29.), A. Brown (73.), Muriqi (79.), ill. Nyoni (25.), Isak (69.)
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