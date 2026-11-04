Kilenc gólt lőtt a Como; győzött Prágában az Arsenal – szerdai BL-eredmények
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol) 2–3 (Koita 12., Pilios 75., ill. Ju. Bellingham 32., K. Mbappé 78., Valverde 90+2.)
Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) 3–2 (Greenwood 29., A. Brown 73., Muriqi 79., ill. Nyoni 25., Isak 69.)
Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol) 2–1 (F. Silva 49., Karecasz 72., ill. Ruibal 67.)
Porto (portugál)–Napoli (olasz) 4–1 (Bednarek 11., G. Veiga 71., Kiwior 80., Samu 90. – 11-esből, ill. McTominay 43.)
Kiállítva: Rafa Marin (89., Napoli)
PSV Eindhoven (holland)–FC Bruges (belga) 1–2 (Szano 54., ill. Tresoldi 25., Forbs 65.)
RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) 2–3 (R. Baku 49., Nusa 61., ill. Lukeba 37. – öngól, E. Fernández 58., Haaland 78.)
Lens (francia)–Como (olasz) 1–9 (Aguilar 65., ill. Duvikasz 7., 32., 57., N. Paz 40., Da Cunha 47., Kempf 53., Liberali 62., Baturina 69., Papaccioli 90+2.)
Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 1–2 (Nowak 90., ill. Madueke 9., Gyökeres 38.)
Viking (norvég)–Sabah (azeri) 4–1 (Botheim 27., 90+4., Tripic 69., Falchener 81., ill. Mbina 11.)
Kiállítva: McCarthy (78., Sabah)