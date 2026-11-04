Kilenc gólt lőtt a Como; győzött Prágában az Arsenal – szerdai BL-eredmények

Mondhatni, szokás szerint gólzáporos mérkőzéseket hozott a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz aktuális meccsnapja. A 4. forduló szerdai játéknapján: a Como idegenben 9–1-re kiütötte a Lenst, a Porto négy gólt szerezve győzte le a Napolit, míg a Manchester City fordulatos meccsen nyert 3–2-re Lipcsében.