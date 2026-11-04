Kilenc gólt lőtt a Como; győzött Prágában az Arsenal – szerdai BL-eredmények

R. D. P.R. D. P.
2026.11.04. 23:00
null
Taszosz Duvikasz (középen) mesterhármast szerzett (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája eredménykövető alapszakasz
Mondhatni, szokás szerint gólzáporos mérkőzéseket hozott a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz aktuális meccsnapja. A 4. forduló szerdai játéknapján: a Como idegenben 9–1-re kiütötte a Lenst, a Porto négy gólt szerezve győzte le a Napolit, míg a Manchester City fordulatos meccsen nyert 3–2-re Lipcsében.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol) 2–3 (Koita 12., Pilios 75., ill. Ju. Bellingham 32., K. Mbappé 78., Valverde 90+2.)
Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) 3–2 (Greenwood 29., A. Brown 73., Muriqi 79., ill. Nyoni 25., Isak 69.)
Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol) 2–1 (F. Silva 49., Karecasz 72., ill. Ruibal 67.)
Porto (portugál)–Napoli (olasz) 4–1 (Bednarek 11., G. Veiga 71., Kiwior 80., Samu 90. – 11-esből, ill. McTominay 43.)
Kiállítva: Rafa Marin (89., Napoli)
PSV Eindhoven (holland)–FC Bruges (belga) 1–2 (Szano 54., ill. Tresoldi 25., Forbs 65.)
RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) 2–3 (R. Baku 49., Nusa 61., ill. Lukeba 37. – öngól, E. Fernández 58., Haaland 78.)
Lens (francia)–Como (olasz) 1–9 (Aguilar 65., ill. Duvikasz 7., 32., 57., N. Paz 40., Da Cunha 47., Kempf 53., Liberali 62., Baturina 69., Papaccioli 90+2.)
Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 1–2 (Nowak 90., ill. Madueke 9., Gyökeres 38.)
Viking (norvég)–Sabah (azeri) 4–1 (Botheim 27., 90+4., Tripic 69., Falchener 81., ill. Mbina 11.)
Kiállítva: McCarthy (78., Sabah)

 

Bajnokok Ligája eredménykövető alapszakasz
Legfrissebb hírek

Nagy Ádám: Többre vágyunk szép emléknél; Aldo Dolcetti: Ne zavarjon meg senkit a San Siro csillogása!

E-újság
3 perce

Nézze meg a Fenerbahce–Liverpool BL-meccs videós összefoglalóját!

Bajnokok Ligája
35 perce

Megszenvedett a Slaviával az Arsenal, otthon fordított a Viking, Eindhovenben nyert a Bruges

Bajnokok Ligája
39 perce

Haaland egyszer került Orbán mögé – győztes gól lett belőle

Bajnokok Ligája
42 perce

Comói vérengzés Lensban, BL-történelmi győzelmet arattak az olaszok

Bajnokok Ligája
42 perce

Győztes gól a 92. percben: Valverde bombájával a Real Madrid nagy csatát nyert meg Athénban

Bajnokok Ligája
3 órája

Bejelentkezés Athénból és Isztambulból; vendégünk BL-sztárok frizuráját értékelte – ilyen volt a szerdai BL-nap felvezetése

Bajnokok Ligája
4 órája

Szerdán Real Madrid, hétvégén maratoni Athénban

Bajnokok Ligája
9 órája