Győzött a Vidi ellen, és visszaállt a tabella élére a Soroksár

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

SOROKSÁRI SC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–0 (1–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 600 néző. Vezette: Katona Balázs (Dobos Dávid, Sinkovicz Dániel)

SOROKSÁR: Jova L. – Lakatos Cs., Kékesi, Hidi P., Horváth K. – Vass Á. (Bencze, 69.), Köböl – Kálnoki-Kis Zs., Szász (Ferencz, 77.), Halmai (Vattay, 77.) – Lovrencsics B. (Vén, 87.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor

VIDEOTON: Vas B. – Kovács K., Köllő, Spandler, Kojnok (Cipf, 60.) – Bedi, Murka, Kurdics (Hesz, 17.), Derekas – Németh D., Bartusz (Nagy Z., 60.). Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Halmai (33.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Soroksár az elmúlt két meccsén mindössze egy pontot gyűjtött, de a forduló előtt még így is az élről várhatta a találkozót, vasárnapra azonban leszorult onnan, miután a Tiszakécske szombaton megelőzte. A Videoton sem túl jó előjelekkel léphetett pályára, ugyanis négy idegenbeli mérkőzéséből az összeset elveszítette. Mindkét csapat becsületesen támadott, és jó iramot is diktált. A vezetést végül a sárga-feketék szerezték meg a 33. percben. Horváth Kevin lövését öklözte oldalra Vas Bálint, a kipattanót Kálnoki-Kis Zsombor gyűjtötte össze a jobb szélen, majd rúgta középre a labdát, amit Halmai Ádám közelről a kapuba kotort.

A második félidő első felében kiegyenlített játékot láthattunk, majd a mérkőzés hajrájában inkább a Videoton dominált. A legközelebb Németh Dániel járt az egyenlítéshez, de a szabadrúgásánál a hazaiakat kisegítette a kapufa. A Soroksár ezzel a diadallal újra vezeti a tabellát, míg a fehérváriak ötödik idegenbeli bajnokijuk után is pont nélkül hagyták el a gyepet. 1–0





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