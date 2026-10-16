Nemzeti Sportrádió

Videoton: a város szeretné, ha még az idén új tulajdonosa lenne a futballcsapatnak

K. Zs.K. Zs.
2026.10.16. 15:23
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A Sóstói Stadion (Fotó: Árvai Károly)
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labdarúgó NB II Székesfehérvár Videoton
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pénteken zárt ülésen döntött a Videoton FC Fehérvárt működtető kft. üzletrész-értékesítésével kapcsolatos új pályázat részleteiről – adta hírül péntek délután hivatalos honlapján az NB II-es labdarúgócsapat.

Mint ismert, szeptember végén kiderült, hogy a brit-olasz tulajdonosjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a vásárláshoz szükséges bankgaranciát, emiatt a második pályázatot is eredménytelennek kellett nyilvánítani, és új pályázat kiírására van szükség.

„A Közgyűlés elindította a folyamatot, és döntött a pályázat fő paramétereiről, melyeket a szakbizottság fog kiírni november legelején” – idézi a vidi.hu dr. Cser-Palkovics András polgármestert, aki arról is szólt, hogy az első két pályázati kör tapasztalatait figyelembe véve egyszerűsítették a pályázatot, mert továbbra is az a cél, hogy még a 2026-os évben vagy a jövő év elején értékesíthessék az üzletrészt, azaz minél előbb új tulajdonosa legyen a Vidinek.

„Az új pályázat során a következő évekre vonatkozó garanciális feltételeken egyszerűsítünk, hiszen a második pályázati kör is emiatt bukott el – pontosabban, azon, hogy a pályázók a maguk által vállalt kötelezettségeknek nem tudtak eleget tenni” – ismertette a polgármester.

A klubhonlap beszámolt arról is, hogy mivel a Sóstói Stadion irodáira, sportcélú helyiségeire és a centerpályára vonatkozó bérleti szerződés 2027 júliusában lejár, a folyamatos hasznosítás érdekében a Közgyűlés nyilvános pályázat kiírásáról döntött az új bérleti szerződés megkötésére.

 

labdarúgó NB II Székesfehérvár Videoton
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