A hajrában bedarálta a Nagykanizsát, és megérdemelten győzött a Kazincbarcika

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–FC NAGYKANIZSA 2–1 (1–1)

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 400 néző. Vezette: Muhari Gergő (Dobos Dávid, Vargha Tamás)

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Szabó T., Nagy Zs., Ferencsik, Ferenczi (Holender, 81.) – Veprik (Jazsik, 66.), Hudák, Szőke (Koliada, 84.), Nyíri – Gresó (Varjas, 84.), Kártik. Vezetőedző: Kuttor Attila

NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar M., Szanyi K., Márta L. (Jován, a szünetben), Horváth M., – Kovács B. (Lőrincz A., 67.), Major M., – Zsolnai, Kapornai (Varga D., a szünetben), Heles (Lőrincz B., 73.) – Borsos F. (Szabó M., 84.). Vezetőedző: Jeney Gyula

Gólszerző: Kártik (19., 84. – az elsőt 11-esből), ill. Borsos F. (16.)

Kiállítva: Nyíri (36.), ill. Varga D. (76.)

MESTERMÉRLEG

Kuttor Attila: – Nem volt egyszerű győzelem, de saját magunknak nehezítettük meg a meccset, akár a kapott gólunkra, akár a kiállításra gondolunk, de így csak még értékesebb ez a siker. Szoktam mondani, hogy mindenkire szükség van a keretben, bármikor eljöhet az idő, amikor hozzá kell tennie valakinek, a most beálló játékosaink is megtették a magukét. Emberhátrányban is masszívak voltunk és győzelemre játszottunk, megérdemelten nyertünk.

Jeney Gyula: – A múlt heti vereség mélyütés volt a csapatnak, ott egy másfajta, ránk inkább jellemző futballt játszottunk, ami sokadszor nem működött, és kaptunk gólt olyan átmenetekből, egyéni hibákból, ami elkerülhető lett volna. Most másra helyeztem a fókuszt, más játékot játszottunk, jobban is ment, vezetést is szereztünk, de nem tudtuk megtartani, ez felhozta az ellenfelet. Itt megint egy egyéni hiba vagy egy érdekes játékvezetői ítélet kellett, ezt döntse el mindenki. Bátrabban nyúltam bele a meccsbe, a fiatalszabály miatt többet kellett cserélnem, hogy meglegyünk, és dinamikusabb csapatot tudjak felküldeni, mert nem akartunk visszaállni tíz ember ellen, de megint jött a szokásos: nem figyeltünk az átmeneteknél, jött egy kiállítás. Ezek óriási hibák, mert lelkesek vagyunk, de sokszor ész nélkül megyünk előre. Ilyen a sors, a végén mi is meglőhettük volna a győztes gólt, de a Barcika lőtte, gratulálok neki a győzelemhez.

ÖSSZEFOGLALÓ

A másodosztály két, ellenkező előjelű újonca, a harmadosztályból feljutó Nagykanizsa és az élvonalból kieső Kazincbarcika lépett pályára a Kolorcity Arénában az NB II 11. fordulójában, szombat kora délután. A találkozót a borsodiak a 6., a zalaiak pedig a 14. helyről várták a borongósan induló, de később verőfényes napsütésbe forduló októberi délutánon. Az első percek ismerkedése után, negyedóra játékot követően pörgött fel a meccs, a 16. percben Márta végzett el nagy bedobást balról, a tizenegyespont környékére hulló labdára Borsos érkezett, aki szép mozdulattal bólintott a bal alsó sarokba, megszerezve a vezetést szinte a semmiből a vendégeknek.

Szinte még fel sem ocsúdtak a vendégek, amikor Nyíri tört be sokadszor a tizenhatoson belülre, ahol Márta buktatta, Muhari játékvezető pedig büntetőt ítélt. Kártik volt a végrehajtó, aki magabiztosan lőtt a bal alsóba. A gyors gólváltás után a mérkőzés folyása az eredeti mederbe tért vissza, azaz a hazaiak meddő mezőnyfölénye mellett egy-egy veszélyesebb akciót láthattunk csupán. Az újabb fordulópont a 36. percben érkezett el, amikor a mezőny addigi legjobbja, Nyíri ütközött Zsolnaival a felezővonalnál, s a kétségkívül kemény, de szándékosság nélküli csattanás a hazai játékosnak azonnali piros lapot eredményezett. A szünetig említésre méltó esemény már nem történt, noha a játék súlypontja áthelyeződött az emberhátrányban játszó hazaiak térfelére.

A szünetben a vendégek kettőt is cseréltek, mégsem igazán vették át az irányítást az újrakezdés után, sőt, egyre gyakrabban húzták az időt, miközben a Barcika kilenc mezőnyjátékossal is igyekezett támadni, még ha kevés eredménnyel is. A 76. percben aztán újabb csattanó vezette fel a hajrát: a csereként beálló Jazsik tört ki ziccerben a jobb szélről indítva, a szintén csereként, a szünetben beszálló Varga Dominik pedig meglökte, Muhari játékvezető ezért őt is kiállította. Egyenlő létszámban végképp kiütközött a kék-sárgák fölénye, ami hat perccel a rendes játékidő vége előtt góllá érett – Gresó centerezett balról laposan, az ötösön érkező Kártik pedig becsúszva a jobb alsóba lőtt.

A hazai együttes az elejétől kezdve többet tett a győzelemért, s emberhátrányban is többet próbálkozott, így végül is a csapatkapitány duplájával megérdemelt győzelmet aratott a keményen küzdő nagykanizsaiak ellen. 2–1