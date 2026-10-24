Szabó Bence duplájával az Ajka lerázta magáról a Videotont

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–FC AJKA 1–2 (1–1)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1555 néző. Vezette: Juhász Bálint (Holpár Gergely, Bán Kristóf Patrik)

VIDEOTON: Vas B. – Köllő, Spandler, Kojnok (Bartusz, 87.) – Murka (Ekbauer, 58.), Bedi – Kovács K. (Cipf, 58.), Derekas, Kurdics (Nagy Z., a szünetben) – Németh D., Nagy Do. (Kovács D., 75.) Vezetőedző: Pető Tamás

AJKA: Simon B. – Csorba N., Bacsa, Tar, Németh E. – Décsy (Szarka, 78.), Doncsecz (Pintér, 90+2.) – Bocskay, Szabó B., Artner D.(Csizmadia, 78.) – Csóka Dominik. Vezetőedző: Artner Tamás

Gólszerző: Derekas (45.) ill. Szabó B. (42., 50.)

MESTERMÉRLEG

Vajda Gusztáv, asszisztens edző: - Az eredmény tudatában visszafogottan kell fogalmazzak. Az ellenfelünk egy jogtalanul megítélt szabadrúgásból szerzett vezetést, addig ki-ki mérkőzést vívtunk. Vissza tudtunk jönni a meccsbe, és a második félidőben mindent egy lapra feltéve szerettük volna megnyerni a meccset. Egy kontrából gólt kaptunk, és a kihagyhatatlant is kihagytuk később. Az egy pontokat sem tudjuk megszerezni mostanában, és ez a hitére is hatással van a csapatnak. Ha nem mi rúgjuk az első gólt, görcsössé válik az együttes. A rutinosabb, korábbi válogatott játékosoktól kicsit többet várnánk, és a fiatalokkal ötvözve jobb teljesítményt. A heti munkánk kifogástalan, de hiányzik játékunkból az a bizonyos első gól.

Gaál Bálint, asszisztens edző: - Összességében jó mérkőzést láthattak a nézők, érzésem szerint néhol az NB II-es színvonal felett játszottak a csapatok. Hajtós, küzdős meccs volt. Abszolút megérdemelten nyertünk, nagy fegyvertény, hogy egy ilyen nívós ellenfelet meg tudtunk verni.

Az előzéssel kacérkodott a Videoton FC Fehérvár, s az első félidőben irányította is a játékot, ugyan komoly helyzetet nem tudott kidolgozni. Az Ajka szinte a semmiből szerzett vezetést, egy véleményes szituációt követően megítélt szabadrúgásból Szabó Bence szépségdíjas góllal juttatta előnyhöz a vendégeket. A Vidi azonban szinte azonnal ragált, Derekas Zoltán lövését bevédte az ajkai hálóőr.

Fordulás után elegendő volt egyetlen védelmi megingás a hazaiaktól, s az Ajka azonnal visszavette a vezetést, újra Szabó Bence fejezte be az akciót. A fehérváriak domináltak, de a kapura még úgy is veszélytelenek voltak, hogy rengeteg támadót foglalkoztatott a pályán Pető Tamás. Szabó Bence közben még egy kapufával is villant, így az FC Ajka teljesen megérdemelten vitte el a pontokat Fehérvárról.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a hullámzó teljesítményt nyújtó, de döntetlent még egyszer sem játszó Videoton FC Fehérvár FC a legutóbbi két bajnokiját elbukó FC Ajka ellen.