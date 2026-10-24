Nemzeti Sportrádió

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NB I: Zalaegerszeg–Kisvárda 0–0

Szabó Bence duplájával az Ajka lerázta magáról a Videotont

FERENCZ BALÁZSFERENCZ BALÁZS
2026.10.24. 18:55
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A piros-kék mezes Vidi, hatpontos hátrányba került az Ajkával szemben (Archív fotó: Videoton FC Fehérvár)
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NB II Vidi Ajka Videoton FC Fehárvár NB II 11. forduló FC Ajka élő közvetítés labdarúgó NB II
A Videoton FC Fehérvár ugyan kacérkodott az előzéssel a labdarúgó NB II 11. fordulójában, de Szabó Bence kétszer is bevette a fehérváriak kapuját, így az FC Ajka elvitte a pontokat.

LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–FC AJKA 1–2 (1–1)
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1555 néző. Vezette: Juhász Bálint (Holpár Gergely, Bán Kristóf Patrik)
VIDEOTON: Vas B. – Köllő, Spandler, Kojnok (Bartusz, 87.) – Murka (Ekbauer, 58.), Bedi – Kovács K. (Cipf, 58.), Derekas, Kurdics (Nagy Z., a szünetben) – Németh D., Nagy Do. (Kovács D., 75.) Vezetőedző: Pető Tamás
AJKA: Simon B. – Csorba N., Bacsa, Tar, Németh E. – Décsy (Szarka, 78.), Doncsecz (Pintér, 90+2.)  – Bocskay, Szabó B., Artner D.(Csizmadia, 78.) – Csóka Dominik. Vezetőedző: Artner Tamás
Gólszerző: Derekas (45.) ill. Szabó B. (42., 50.)

MESTERMÉRLEG

Vajda Gusztáv, asszisztens edző: - Az eredmény tudatában visszafogottan kell fogalmazzak. Az ellenfelünk egy jogtalanul megítélt szabadrúgásból szerzett vezetést, addig ki-ki mérkőzést vívtunk. Vissza tudtunk jönni a meccsbe, és a második félidőben mindent egy lapra feltéve szerettük volna megnyerni a meccset. Egy kontrából gólt kaptunk, és a kihagyhatatlant is kihagytuk később. Az egy pontokat sem tudjuk megszerezni mostanában, és ez a hitére is hatással van a csapatnak. Ha nem mi rúgjuk az első gólt, görcsössé válik az együttes. A rutinosabb, korábbi válogatott játékosoktól kicsit többet várnánk, és a fiatalokkal ötvözve jobb teljesítményt. A heti munkánk kifogástalan, de hiányzik játékunkból az a bizonyos első gól. 

Gaál Bálint, asszisztens edző: - Összességében jó mérkőzést láthattak a nézők, érzésem szerint néhol az NB II-es színvonal felett játszottak a csapatok. Hajtós, küzdős meccs volt. Abszolút megérdemelten nyertünk, nagy fegyvertény, hogy egy ilyen nívós ellenfelet meg tudtunk verni.

 

Az előzéssel kacérkodott a Videoton FC Fehérvár, s az első félidőben irányította is a játékot, ugyan komoly helyzetet nem tudott kidolgozni. Az Ajka szinte a semmiből szerzett vezetést, egy véleményes szituációt követően megítélt szabadrúgásból Szabó Bence szépségdíjas góllal juttatta előnyhöz a vendégeket. A Vidi azonban szinte azonnal ragált, Derekas Zoltán lövését bevédte az ajkai hálóőr.
Fordulás után elegendő volt egyetlen védelmi megingás a hazaiaktól, s az Ajka azonnal visszavette a vezetést, újra Szabó Bence fejezte be az akciót. A fehérváriak domináltak, de a kapura még úgy is veszélytelenek voltak, hogy rengeteg támadót foglalkoztatott a pályán Pető Tamás. Szabó Bence közben még egy kapufával is villant, így az FC Ajka teljesen megérdemelten vitte el a pontokat Fehérvárról.

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a hullámzó teljesítményt nyújtó, de döntetlent még egyszer sem játszó Videoton FC Fehérvár FC a legutóbbi két bajnokiját elbukó FC Ajka ellen.

 

NB II Vidi Ajka Videoton FC Fehárvár NB II 11. forduló FC Ajka élő közvetítés labdarúgó NB II
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