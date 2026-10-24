Kétszer is vezetett két góllal a Soroksár, mégsem tudott nyerni Gyirmóton

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–SOROKSÁR SC 3–3 (1–2)

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 788 néző. Vezette: Drabon Barnabás (Dobos Dominik, Szabados Dániel)

GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T., Kiss N., Pejovics, Hajdú Á. (Lányi, 64.) – Madarász (Medgyes S., 64.), Berecz – Iván A. (Miknyóczki, 79.), Rácz B. (Kicsun, 79.), Tollár – Novák Cs. (Vasvári, 79.). Vezetőedző: Weitner Ádám

SOROKSÁR: Jova – Lakatos Cs., Kékesi, Hidi P., Horváth K. – Kálnoki-Kiss Zs., Vattay, Vass Á. (Halmai Á., 82.), Bencze M. – Lovrencsics B. (Kokovai, 82.), Szász R. (Ferencz G., 72.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Novák Cs. (35. – 11-esből), Iván A. (62. – 11-esből), Tollár (71.), ill. Kálnoki-Kiss Zs. (9.), Lovrencsics B. (21., 57.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Listavezetőként érkezett Gyirmótra a Soroksár, és olyanra készült, amire nyolc éve nem volt példa: győzni az Alcufer Stadionban a Gyirmót ellen. 2018. augusztus 28-án ugyanis 3–0-ra győztek itt a soroksáriak, azóta legfeljebb döntetlent játszottak a Marcal partján. A villámrajtot vevő fővárosi gárda a 4. forduló óta vezeti az NB II-es bajnokságot, főként jó hazai teljesítményének köszönhetően. A Gyirmót abban bízhatott, hogy a Soroksár eddigi négy idegenbeli mérkőzéséből csak kettőt tudott megnyerni.

A mérkőzést a vendégek kezdték aktívabban, és ennek már a 9. percben gól lett a eredménye: Papp Lőrinc még védte Szász Roland ziccerét, de a kipattanót Kálnoki-Kiss Zsombor a léc alá vágta. Néhány perccel később Lovrencsics Balázs majdnem növelte a vendégek előnyét, de a fejese elment a kapu mellett. A 21. percben már pontosabb volt Lovrencsics: Bencze Márk szabadrúgása után továbbította a labdát a kapuba. Az első félidő második felében már a gyirmótiak is tudtak veszélyeztetni, ám sem Iván Alex emelése, sem Hajdú Ádám lövése nem találta el a kaput. A 35. percben büntetőből sikerült szépítenie a hazai csapatnak. A Rácz Barnabás felrúgásáért megítélt 11-est Novák Csanád értékesítette – ez már a 8. találata volt a szezonban (1–2). Nem sokkal később Berecz lövését védte Jova.

A második félidőre egyik vezetőedző sem cserélt. A szünet után is a hazaiak voltak aktívabbak, így kissé a semmiből érkezett az újabb soroksári gól. Lovrencsics Balázst ezúttal Vattay Márton szolgálta ki gólpasszal, így az 57. percben ismét két gól volt a vendégek előnye. Aztán a 62. percben újfent büntetőből szépített a Gyirmót, Iván Alex lövését Jova Levente nem védhette. Nem sokkal később már az egyenlítésnek örülhettek a hazai szurkolók: Rácz a labdaszerzése után megiramodott, remekül passzolt a jobb szélen felfutó Tollár Imréhez, aki a jobb alsóba lőtt. A mérkőzés végén inkább a gyirmótiak álltak közelebb a győztes gól megszerzéséhez, ám Jova bravúrjainak köszönhetően az eredmény már nem változott.

Remek mérkőzésen igazságos döntetlen született, amelynek eredményeként a Soroksár immár harmadik idegenbeli mérkőzésén maradt nyeretlen (Karcagon döntetlent játszott, a BVSC-től pedig kikapott). A Gyirmót veretlenségi sorozata pedig immár három mérkőzés óta tart. 3–3