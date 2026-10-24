Borvető gólokkal tért vissza, átrobogott a DVTK a Szegeden

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–DIÓSGYŐRI VTK 1–4 (1–3)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 995 néző. Vezette: Sipos Tamás (Ring Kevin, Végh Márton)

SZEGED-CSANÁD GA: Illés B. – Rjaskó (Vékony, 53.), Tóth B., Mikló – Márkvárt, Posztobányi – Szabó Á. (Sándor M., 74.), Zimonyi (Tóth-Gábor, 53.), Haragos (Zekics, a szünetben), Miskolczi (Bodnár, 64.) – Ádám M. Vezetőedző: Tóth Balázs

DVTK: Gróf – Szekszárdi (Kecskés, 73.), Szatmári, Bárdos – Révész, Galántai (Vass, 73.), Bényei, Bokros – Mucsányi (Molnár G., 73.), Borvető (Sárecki, 79.), Gálfi (Holdampf, 60.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Posztobányi (27.), ill. Borvető (3., 19. – az elsőt 11-esből), Galántai (21., 48.).

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sok szurkoló jött ki a mérkőzésre, kiváló pályán játszottunk, amit köszönünk a klub alkalmazottainak. A meccs után elmondtam a srácoknak az öltözőben, hogy mindenki tisztában van a hibáival. Pici időhiánnyal küzdök én is, mentális dolgokat kell helyre raknunk a közeljövőre. Könnyű gólokat rúgattunk a vendégekkel, így nem kellett a támadásépítéssel foglalkozniuk. Ez nem fér bele, pláne ennyiszer. Az akarattal nem volt probléma, a fegyelemmel viszont igen. Háromgólos hátrányból már nehéz dolgunk volt, de egy szép góllal szépítettünk. Ádám Martin fejében és Zimonyi lábában is maradhatott akár egy gól. A mentális problémákat helyre tesszük, megígérem. Nehéz kupameccs vár ránk, szeretnénk egy szép eredményt elérni. A bajnokságban ennek a csapatnak sokkal feljebb lenne a helye a tabellán.

Feczkó Tamás: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést. Megvalósítottuk azt, amiért jöttünk, hiszn húsz perc uán a harmadik gólunkkal eldőlt a mérkőzés. Hetven percen át jól futballoztunk, a négy gólunk mellett két kapufát is rúgtunk egy jó csapat otthonában. Nagyon örülök, hogy fiatalperceket is gyűjtöttünk, jó volt látni, hogy ilyen sok szurkoló elkísért bennünket erre a hosszú utazásra. Ádám Martin személyében egy kiváló támadójuk van a hazaiaknak, kevés csapat örülhet itt majd pontoknak a jövőben.

ÖSSZEFOGLALÓ

A középkezdés után rögtön letámadott a DVTK, ötvenhat másodperc elteltével pedig Rjaskó szabálytalansága miatt Borvető Áron rúghatott büntetőt, amit értékesített is, 0–1. A 19. percben egy bal oldali beadás után Borvető ezúttal fejjel volt eredményes, majd a 21-ikben Galántai Tamás már a harmadik vendéggólt szerezte.

Potyogtak a gólok a Szent Gellért Fórumban, hiszen a 27. percben Ádám Martin lekészítéséből Posztobányi Patrik lőtt 17 méterről egy szépségdíjas gólt, 1–3.

Akárcsak az első, a második félidő is diósgyőri góllal indult. A 48. percben Galántai estében rúgta be labdát a léc alá, védhetetlen lövés volt, 1–4.

A második játékrész derekán akár újabb gólt is szerezhettek volna a vendégek, de Révész bombája a kapufán csattant.

Zekics lőhetett még kapura egy ígéretes helyzetből a szegedi oldalon, míg Ádám Martin egy fejessel veszélyezette a hazai kaput, az eredmény viszont már nem változott. 1–4

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az edzőváltás után Tóth Balázs irányításával Karcagon mind a három pontot begyűjtő Szeged-Csanád Grosics Akadémia a Feczkó Tamással a kispadon még szintén veretlen, de a legutóbbi két bajnokiját döntetlenre hozó Diósgyőri VTK ellen.