Nemzeti Sportrádió

Súlyos sérülést szenvedett az NB II-es DVTK védője – sajtóhír

F. B.F. B.
2026.10.07. 23:08
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Farkas Ruben hosszú időre kidőlt a sorból (Fotó: DVTK)
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NB II Farkas Ruben DVTK sérülés
A boon.hu információi szerint keresztszalag-szakadást szenvedett a labdarúgó NB II-ben szereplő DVTK labdarúgója, Farkas Ruben, akire hosszabb kihagyás vár.

A DVTK 18 esztendős védője még a Kisvárda elleni felkészülési mérkőzést megelőző héten sérült meg; a boon.hu információja alapján a játékosnál keresztszalag-szakadást állapítottak meg. A sérülés miatt a műtétet sem kerülheti el a diósgyőri labdarúgó, akire ezt követően hosszú rehabilitáció vár.

Farkas Ruben az előző idényben az NB I-ben debütált a felnőttcsapatban Diósgyőrben. A most futó kiírásban négy bajnokin szerepelt, kétszer kezdőként, kétszer pedig csereként lépett pályára a másodosztályban, egy gólt szerzett, míg az NB III-as tartalékcsapatban háromszor játszott.

 

NB II Farkas Ruben DVTK sérülés
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