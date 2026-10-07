Súlyos sérülést szenvedett az NB II-es DVTK védője – sajtóhír
A boon.hu információi szerint keresztszalag-szakadást szenvedett a labdarúgó NB II-ben szereplő DVTK labdarúgója, Farkas Ruben, akire hosszabb kihagyás vár.
A DVTK 18 esztendős védője még a Kisvárda elleni felkészülési mérkőzést megelőző héten sérült meg; a boon.hu információja alapján a játékosnál keresztszalag-szakadást állapítottak meg. A sérülés miatt a műtétet sem kerülheti el a diósgyőri labdarúgó, akire ezt követően hosszú rehabilitáció vár.
Farkas Ruben az előző idényben az NB I-ben debütált a felnőttcsapatban Diósgyőrben. A most futó kiírásban négy bajnokin szerepelt, kétszer kezdőként, kétszer pedig csereként lépett pályára a másodosztályban, egy gólt szerzett, míg az NB III-as tartalékcsapatban háromszor játszott.
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