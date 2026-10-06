Nemzeti Sportrádió

Korábbi válogatott futballistát igazolt az NB II-es Kazincbarcika

F. B.F. B.
2026.10.06. 20:27
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Holender Filip Kazincbarcikán folytatja (Fotó: Kolorcity Kazincbarcika Sport Club/FB)
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NB II Holender Filip Kazincbarcika magyar átigazolás
A labdarúgó NB II-ben szereplő Kolorcity Kazincbarcika SC közösségi oldala bejelentette a korábbi válogatott játékos, Holender Filip szerződtetését.

A 32 esztendős, 16-szoros válogatott Holender Filip 2009-ben szerződött a Honvédhoz, a kispestiekkel 2017-ben bajnokságot nyert, s a 2018–2019-es idényben az NB I társgólkirálya lett. Később megfordult a svájci Luganónál és a szerb Partizan Beogradnál, majd 2022-ben a Vasashoz szerződött, a 2024–2025-ös kiírásban pedig kölcsönben Fehérváron szerepelt.

Ezt követően Szabadkára igazolt, az előző idényt ott töltötte, de nem volt sikeres a csapat, amely az alsóházi rájátszás 15., azaz utolsó előtti helyén végzett a szerb Szuperligában, és búcsúzott az élvonaltól. Holender nyáron elhagyta a klubot, azóta nem volt csapata, így most szabadon igazolható játékosként került Kazincbarcikára.

A borsodiak nyolc forduló után 13 ponttal a hatodik helyen állnak a másodosztályban.

 

NB II Holender Filip Kazincbarcika magyar átigazolás
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