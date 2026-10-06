Korábbi válogatott futballistát igazolt az NB II-es Kazincbarcika

A 32 esztendős, 16-szoros válogatott Holender Filip 2009-ben szerződött a Honvédhoz, a kispestiekkel 2017-ben bajnokságot nyert, s a 2018–2019-es idényben az NB I társgólkirálya lett. Később megfordult a svájci Luganónál és a szerb Partizan Beogradnál, majd 2022-ben a Vasashoz szerződött, a 2024–2025-ös kiírásban pedig kölcsönben Fehérváron szerepelt.

Ezt követően Szabadkára igazolt, az előző idényt ott töltötte, de nem volt sikeres a csapat, amely az alsóházi rájátszás 15., azaz utolsó előtti helyén végzett a szerb Szuperligában, és búcsúzott az élvonaltól. Holender nyáron elhagyta a klubot, azóta nem volt csapata, így most szabadon igazolható játékosként került Kazincbarcikára.

A borsodiak nyolc forduló után 13 ponttal a hatodik helyen állnak a másodosztályban.